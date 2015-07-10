راهپیمایی روز قدس توطئه های استکبار را نقش برآب کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قاسمی در خطبه های نماز جمعه ساری با تقدیر از حضور باشکوه مردم استان در راهپیمایی روز قدس گفت: روز قدس یک روز جهانی بوده که به کشورهای جهان اسلام اختصاص دارد و راهپیمایی این روز سبب خنثی شدن توطئه های دشمنان می شود.

وی با بیان اینکه تفکر حضرت امام راحل در مورد روز قدس علوی و حسینی است، یادآور شد: امروز روز قدس در جهان اسلام متجلی شده و مردم فریاد مرگ بر اسرائیل سر داده اند.

وی با اشاره به اینکه روز قدس تمامی کشورهای اسلامی را به این باور رساند که می توانند برابر قدرتهای استکباری بایستند، یادآور شد: رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بر حمایت قاطع ملت از مردم مظلوم فلسطین تاکید دارند.

پشتوانه تیم مذاکره کننده قوی است

امام جمعه موقت ساری در بخشی از سخنانش به مذاکرات فشرده هسته ای اشاره کرد و با بیان اینکه تیم هسته ای پشتوانه قوی دارند، گفت: ملت ایران هیچگاه اجازه بازدید از مراکز نظامی و هسته ای را به استکبارگران نخواهد داد.

حجت الاسلام قاسمی با تاکید بر هوشیاری ملت تصریح کرد: دولت و ملت به دنبال توافق خوب در مذاکرات هستند و استکبار در جایگاهی نیست که برای توان موشکی کشور تعیین تکلیف کند.

امام جمعه موقت ساری در بخشی از خطبه های نماز جمعه با اشاره به مشکل کم آبی در استان خواستار صرفه جویی و مدیریت مصرف منابع شد.

استکبار در پی چالش درونی مرکز اسلامی هستند

حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی رئیس ستاد اقامه نماز مازندران نیز با بیان اینکه دشمنان به دنبال ایجاد روزنه هایی برای تمرکز زدایی نسبت به مسائل اسلامی هستند، بیان داشت: آنان در پی این هستند تا مرکز اسلامی را از درون دچار چالش کنند.

وی با اشاره به ایکه استکبار درپی تک قطبی کردن جهان بود، بیان داشت: استکبار جهانی دست به دست هم داده تا حقوق حقه مردم را از بین برد و از این رو تاکنون سازمانهای مخوف زیادی مانند سیا و موصاد را تشکیل داده اند.

به گفته ابراهیمی، ملت ایران اسلامی با گذشت ۳۶ سال از پیروزی انقلاب تاکنون مشکلات فراوانی را پشت سر گذاشته اند و استکبار همواره در تلاش است تا حقوق ملت را زیر پا له کند.

مدیرکل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، به برخی اتهام ها علیه ایران اسلامی اشاره کرد و گفت: امروز ایران اسلامی همانند دژی محکم برابر توطئه ها ایستاده است و هراسی ندارد.