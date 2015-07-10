شعارهای ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی/محکومیت جنایات غزه و یمن

سانا: راهپیمایان جاهلیت جدید را محکوم کردند/حمایت از تیم هسته‌ای

خبرگزاری سوریه(سانا) به راهپیمایی روز قدس در ایران اشاره کرد و گزارش داد: در تهران و شهرهای دیگر ایران راهپیمایی میلیونی روز قدس که معمولا در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان برگزار می شود، برگزار شد.

سانا اعلام کرد: شرکت کنندگان در این راهپیمایی میلیونی، دشمنی صهیونیستها علیه ملت فلسطین را نشانه ترس و عجز اشغالگران در برابر مقاومت فلسطین دانستند و خواستار حفظ وحدت اسلامی شدند و جاهلیت جدید و قتل کودکان غزه و یمن را محکوم کردند.

خبرگزاری سوریه گزارش داد: راهپیمایان ضمن حمایت خود از مذاکره کنندگان هسته ای ایران، علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی شعار دادند و با ملت فلسطین ابراز همبستگی کردند.

الاهرام: شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» راهپیمایان

روزنامه الاهرام مصر از برگزاری راهپیمایی روز قدس در تهران و ۷۷۰ شهر دیگر ایران خبر داد و نوشت: این مراسم در گرامیداشت روز جهانی قدس همه ساله و در همبستگی با ملت فلسطین برگزار می شود.

این رسانه مصری نوشت: خیابانهای منتهی به دانشگاه تهران شاهد سیل انبوه ساکنان تهران است که شعارهای مرگ برآمریکا و اسرائیل سر می دهند.

الاهرام بیان کرد: آیت الله خمینی در سال ۱۹۷۹ جمعه آخر ماه رمضان هر سال را روز قدس نامگذاری کرد و از همه مسلمانان دنیا خواست که از ملت فلسطین حمایت کنند.

آسوشیتدپرس: شعارهای ضد آمریکایی همزمان با مذاکرات هسته‌ای وین

پایگاه خبری «آسوشیتدپرس» راهپیمایی مردم ایران را که هر سال در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در دفاع از مردم مظلوم فلسطین برگزار می شود، اجتماعی عظیم از ده ها هزار ایرانی توصیف کرد که شعار «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا» سر داده بودند.

این خبرگزاری در ادامه توضیح داد که راهپیمایی امروز ایرانیان در حالی انجام می گیرد که مذاکرات هسته ای بین تهران و گروه ۱+۵ همچنان در وین – پایتخت اتریش- در جریان است.

به نوشته آسو شیتدپرس این در حالیست که برخی از شرکت کنندگان در این راهپیمایی عظیم پرچم آمریکا و رژیم صهیونیستی را به نشانه مبارزه با استبداد و اعتراض به اشغال گری قدس شریف به آتش کشیدند.

آسوشیتد پرس همچنین به برگزاری راهپیمایی همزمان در دیگر شهرهای ایران اشاره کرد.

المنار: حضور گسترده مردم ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس

شبکه المنار لبنان اقدام پوشش برگزاری راهپیمایی روز قدس در تهران و بغداد کرد.

این شبکه با پخش مستقیم مراسم راهپیمایی در تهران و بغداد بر حضور گسترده مردم در این راهپیمایی تاکید کرد.

العهد:تاکید بر وحدت امت اسلامی/ مشارکت گسترده مردم ایران

پایگاه لبنانی العهد، با انتشار خبری به آغاز مراسم راهپیمایی روز قدس در تهران و ۷۷۰ شهر دیگر در جمهوری اسلامی ایران پرداخت.

این منبع ضمن تاکید بر مشارکت گسترده ملت ایران در راهپیمایی روز قدس اعلام کرد که شرکت کنندگان در این تظاهرات با سر دادن شعارهایی بر حفظ وحدت امت اسلامی تاکید کرده و جاهلیت مدرن و کشتار کودکان از غزه تا یمن را به شدت محکوم کردند.

بازتاب راهپیمایی روز قدس ایران در رسانه فلسطینی

الحدث فلسطین از شروع راهپیمایی روز قدس در ایران خبر داد و نوشت: مردم مسلمان ایران راهپیمایی میلیونی خود را در گرامیداشت روز جهانی قدس که مصادف با آخرین جمعه ماه رمضان است شروع کرده اند.

این رسانه فلسطینی بیان کرد: در تهران و همه شهرهای ایران راهپیمایی میلیونی در گرامیداشت این مناسبت درحال برگزاری است.

این رسانه همچنین به مصاحبه صلاح الزواوی سفیر فلسطین در تهران و اینکه وی گفته است همه مسلمانان باید به مسئولیت خود در قبال فلسطین عمل کنند پرداخته است.

وی همچنین بر ضرورت توقف جنگ میان مسلمانان و حل مشکلات جهان اسلام از راه گفتگو تاکید و گفت: رژیم صهیونیستی از جنگ میان مسلمانان برای نابودی آرمان فلسطین استفاده می کند.