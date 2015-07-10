ملت ایران توافقی بر خلاف نظر مقام معظم رهبری را نمی پذیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی در خطبه های عبادی وسیاسی نماز جمعه این هفته مشهد مقدس که در رواق بزرگ امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی برگزار شد با اشاره به لحظات پایانی مذاکرات هسته ای گفت: اگر در این مذاکرات به توافق خوب برسیم باید دانست که بر پایه هدایت های رهبر معظم انقلاب اسلامی آن را به دست آورده ایم.

امام جمعه مشهد افزود: فتنه گران به هیچ عنوان تصور نکنند که خواهند توانست به بهانه توافق با آمریکا دست خود را در دست آنان گذاشته و ارباب خود را وارد مملکت کنند.

وی گفت: آدم هایی که چشم خود را به آن طرف آب دوختند و قدرت های بزرگ برای آن ها جلوه کردند، منطقی مانند پسر نوح دارند که فکر می کنند با پناه بردن به آن ها در امان خواهند بود.

خطیب جمعه مشهد با بیان اینکه دشمنی با آمریکا هیچگاه تمام نخواهد شد ادامه داد: مسئولان مراقب باشند در بیانیه های هسته ای خود طوری نشان دهند که ملت ما مشتاقانه منتظر توافق با آمریکا بوده است.

آمریکا در مذاکرات زیاده روی کرده است

عضو مجلس خبرگان رهبری اذعان کرد: اما اگر مذاکره شکست بخورد تمام دنیا خواهد فهمید که علت این شکست بد عهدی های آمریکا است، زیرا آن ها با خوی استکباری خود زیاده خواهی کرده و باعث به نتیجه نرسیدن مذاکرات شده اند.

خطیب جمعه مشهد افزود: راهپیمایی روز قدس نشان داد زن و مرد ما در اصل استکبار ستیزی مقاوم ایستاده و هیچ توافقی اصل استکبار ستیزی را از ما جدا نخواهد کرد، ما با قدرت بالای خود دشمنان را نابود خواهیم کرد.

وی افزود: اما اگر به توافق بد دست پیدا کنیم ملت ایران آرام نخواهد نشست، اگر مطلبی با نظرات رهبری تفاوت داشته باشد و مورد تایید آن ها نباشد مردم آرام نخواند گرفت همانطور که در ۹ دی آن را نشان دادند.

آیت الله علم الهدی با اشاره به وحدت بین ملت ایران گفت: تمام ملت ایران باهم متحد بوده و منافقین، اروپاییان و همچنین آمریکا آروزی دو قطبی کردن مملکت ما را به گور خواهند برد.

اسرائیل بعد از فلسطین در فکر نابودی ایران بود

امام جمعه مشهد در بخشی از سخنانش با اشاره به روز قدس گفت: روز قدس روز فریاد بر سر استکبار جهانی است، همان استکباری که از هشتاد سال قبل برای براندازی اسلام دو نقشه نابودی فلسطین و ایران را برنامه ریزی کرد.

امام جمعه مشهد افزود: آنها می خواستند فلسطین را تسخیر و ایران را از بدنه اسلام جدا کند، کشتار مسلمانان در مسجد گوهرشاد دقیقا مصادف با همان زمانی بود که اسرائیل سعی داشت به اهداف خود در فلسطین برسد.

آیت الله علم الهدی با اشاره به ابراز داشت: رژیم صهیونیستی با تشکیل دولت مردم فلسطین را به خاک و خون کشیدند اما هرگز نتوانستند ایران را از بدنه اسلام جدا کنند.

رژیم پهلوی اسرائیل حاکم بر ایران بود

امام جمعه مشهد با تشبیه حکومت پهلوی به رژیم صهیونیستی گفت: ما هم همچون مردم فلسطین در جریان حکومت ناپاک خاندان پهلوی زورگوی حامکان اسرائیلی صفت را پشت سر گذاشتیم.

وی افزود: دشمن می دانست که ایران در امت اسلامی اسرائیل را خاکستر نشین خواهد کرد به همین دلیل سعی داشتند تا اسلام را از مردم ایران بگیرد که سعی داشت با کشف حجاب به این هدف شوم خود برسد.

عضو مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: آن ها هیچوقت قدرت پیدا نکردند تا ایران را از بدنه اسلام جدا کنند زیرا ایران متعلق به اهل بیت(ع) است، ایران امروز استکبار را خاکستر نشین می کند.

آیت الله علم الهدی گفت: به امید خداوند قدس را آزاد می کنیم و داغ فلسطین را به دل اسرائیلیان غاصب خواهیم گذاشت.

مذاکرات به استکبار ستیزی ما لطمه وارد نمی کند

عضو مجلس خبرگان افزود: راهپیمایی روز قدس نمایش جهانی استکبار ستیزی است، آمریکا دشمن ما است و تا روز زوال آمریکا از مبارزه با آن دست برنخواهیم داشت.

آیت الله علم الهدی با اشاره به اینکه استکبار ستیزی ما در سایه اقتدار ما ثبت شده است و لحظه به لحظه بیشتر خواهد شد افزود: مذاکرات هسته ای به هیچ عنوان به استکبار ستیزی ما لطمه نمی زند.

ماه رمضان ماه طاعت خداوند است

خطیب جمعه مشهد در بخشی از سخنانش با اشاره به اینکه ماه رمضان ماه طاعت خداوند است افزود: شب های قدر را در دلداگی به خداوند به سر بردیم و امروز شاید اولین روز تشکیل پرونده جدید است زیرا دیشب تمام گناهان ما آمرزیده شده است .

آیت الله علم الهدی ابراز کرد: در اولین روز تشکیل پرونده جدید برای اعمال ما، به راهپیمایی روز قدس آمدیم و این عمل به پرونده ما آبرو خواهد بخشید.

گفت: روزه، تمرین اطاعت خداوند است، همانطور که در ماه رمضان خداوند را عبادت می کنیم باید این بندگی در تمام طول عمر ما نیز حکم فرما کنیم زیرا عبادت خداوند تنها با اطاعت پرودگار تحقق پذیر خواهد بود.

امام جمعه افزود میلیون ها رکعت نماز ما را به خداوند نزدیک نمی کند بلکه بندگی پروردگار ما را به درجات رفیع خواهد رساند.