بازیکن محروم پرسپولیس به تیم فولاد خوزستان پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت باشگاه فولاد خوزستان خبر داد محمدرضا خانزاده مدافع راست فصل گذشته تیم پرسپولیس تهران ظهر امروز جمعه بنا به درخواست دراگان اسکوچیچ با عقد قراردادی یکساله یه تیم فولاد خوزستان پیوست تا این تیم را در لیگ پانزدهم همراهی کند.

وی سابقه بازی در باشگاه‌های راه‌آهن، پرسپولیس، ذوب‌آهن و همچنین تیم‌های ملی زیر ۱۷ سال، زیر ۲۰ سال، زیر ۲۲ سال و تیم ملی فوتبال ایران را دارد.

باشگاه فولاد خوزستان تاکنون با لئوناردو مساریچ، ماتیاس چاگو، مهدی بدرلو، بهمن کامل، حسین مالکی، مهدی دغاغله،اکبر ایمانی، محمدرضا خانزاده، حسین ابراهیمی، علیرضا سلیمی، مهرداد جماعتی و اسماعیل شریفات برای ادامه همکاری توافق و در حال مذاکره با دو بازیکن دیگر برای عضویت در تیم بزرگسالان فولاد است.