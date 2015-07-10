شعار مرگ بر آمریکا در ایران اسلامی خاموش نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی در خطبه های این هفته نماز جمعه که پس از راهپیمایی روز جهانی قدس در مسجدالنبی برگزار شد اظهارداشت: از حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس که در گرمای طاقت فرسا آمدند تا شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا سر دهند تقدیر می کنیم.

وی افزود: مردم امروز دعوت امام راحل و رهبری را لبیک گفتند و نشان دادند در حمایت از مظلومان جهان و پاسداری از راه امام در صحنه هستند و ذره ای از مواضع بحق خود عقب نشینی نمی کنند و راهپیمایی امروز پایه های متزلزل اسرائیل را بار دیگر به لرزش درآورد.

تشییع شهدا تداوم راه امام است

خطیب جمعه قزوین از تشییع باشکوه شهدای مفقودالاثر شهید بمانی و میری ورکی قدردانی کرد و گفت: شهدایی که بعد از ۲۹ و ۳۲ سال به میهن بازگشتند با حضور پرشور مردم تشییع شدند که این استقبال نشان داد راه شهدا در میان مردم زنده است و تداوم دارد.

شعار مرگ برآمریکا در ایران خاموش نمی شود

عابدینی گفت: در مقابل مذاکرات بی تفاوت نیستیم اما سرانجام مذاکرات هرچه باشد دشمنان بدانند شعار مرگز آمریکا در ایران هرگز تعطیل نخواهد شد.

وی اضافه کرد: تیم مذاکره کنده کشورمان توسط رهبری هدایت می شود و آنها نیز تابع رهبری هستند و مطمئن هستیم در مسیر تعیین شده حرکت می کند اما فارغ از نتیجه مذاکرات چه به نتیجه برسد یا بی نتیجه باشد ما شعار مرگ بر آمریکا را ادامه خواهیم داد.

امام جمعه قزوین تصریح کرد: ملتهای مسلمان برای نابودی رژیم اشغالگر قدس و از بین بردن غده سرطانی منطقه ذره ای از مواضع خود عقب نخواهند نشست و در مسیر حق خواهی حرکت خواهند کرد.

عابدینی گفت: فرض کنیم که آمریکائیها با ما راه آمدند چرا باید از مسیر خود دست برداریم مگر قتل عام آنها در مسجد گوهرشاد، مشارکت آمریکا در به خاک و خون کشیدن مرم غزه، قتل عام فلسطینی ها در غزه، صبرا و شتیلا و کفر قاسم فراموش می شود.

خطیب جمعه قزوین اظهارداشت: ملل مظلوم جهان هرگز پدیده نامیمون داعش که زاده عربستان، انگلیس و آمریکا و اسرائیل است را فراموش نمی کنند و از کنار بمباران مردم یمن بی تفاوت نمی گذرند تا شعار مرگ بر آمریکا فراموش و یا متوقف شود.

حجت الاسلام عابدینی در ادامه گفت: آمریکا بداند که دیدن لبخند ایرانیها در مذاکرات را به گور خواهد برد و هرچند عده ای در داخل در برابر دشمنان احساس حقارت می کنند و شاید خوش رقصی کنند اما این افراد در جامعه عددی نیستند که آمریکا به آنها دل ببندد.

وی اضافه کرد: مگر در فتنه ۸۸ و قائله کردستان و موضوع بنی صدر توانستید با عوامل خود به اهدافتان برسید که امروز می خواهید با توطئه ای دیگر ملتها را تحقیر کنید باید بدانید ملت ایران مورد حمایت الهی است و از مشکلات عبور خواهد کرد.

عابدینی گفت: تحریم ها به خود غربیها هم فشار آورده و آنها هم از منافع حضور در ایران بازمانده اند و اگر تحریم های ظالمانه برداشته نشود همه متضرر می شوند.

شتاب علمی دانشگاهها متوقف شده است

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین در ادامه خطبه های نماز جمعه با انتقاد از کاهش شتاب علمی کشور اظهارداشت: اتهام زدن به نیروهای ارزشی در دانشگاهها، دست رد به سینه نیروهای مومن زدن، سیاسی کاری در دانشگاهها موجب شده که برای نمونه در دانشگاه بین المللی امام خمینی هم شاهد کاهش رتبه علمی باشیم که زیبنده نیست.

وی اضافه کرد: بورسیه هایی که به دروغ مطرح شد وقتی بررسی کردند دیدند از سه هزار نفر حدود ۴۰ نفر مشکل دارند که طبیعی است و اگر در این راه صادق بودید باید به جای اتهام زدن به دیگران سراغ همین چند مورد می رفتید و جنجال نمی شد.

امام جمعه قزوین همچنین در خصوص ویژگی های مومنان هم گفت: حق گویی، حمایت از مردم مستضعف، امر به معروف و نهی از منکر، کارکردن برای خدا، اقامه نماز، حفظ وحدت و انسجام، رعایت حقوق همسایگان و دوستی اهل بیت از خصوصیات اهل تقواست.