کشوری به نام اسرائیل در نقشه جهانی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد علی موسوی جزایری در خطبه های نماز جمعه امروز اهواز با تقدیر از مردم خوزستان بابت خلق حماسه ای دیگر اظهار کرد: امروز، حضور مردم خوزستان با زبان روزه و در این هوای داغ واقعا ستودنی بود و باید از این ملت قدرشناس تشکر کرد.

وی افزود: بی شک هدف حضور این مردم در راهپیمایی امروز قدس، تجدید بیعت با مقام معظم رهبری و آرمان های بلند امام خمینی(ره) و اصرار بر آزادی قدس شریف از چنگال صهیونیست های غاصب است.

امام جمعه اهواز عنوان کرد: امروز حرف نهایی مردم خوزستان این بود که ما در نقشه جهانی، کشور به نام اسرائیل نمی شناسیم و این سرزمین اشغال شده متعلق به مردم مظلوم فلسطین است.

آیت الله جزایری عنوان کرد: ۶۷ سال از زمانی که فلسطینیان به ناحق از خانه و سرزمین خود بیرون رانده شدند می گذرد ولی هنوز دنیا در خواب است. هنوز برخی مردم فلسطین که به علت اشغال خانه هایشان در اردوگاه ها به سر می برند، کلید خانه خود را دارند زیرا امید دارند به خانه و سرزمینشان بازگردند.

وی با بیان اینکه گروه تکفیری داعش توطئه ای است علیه اسلام و مورد حمایت کشورهای غربی گفت: این گروه جنایتکار، ساخته و پرداخته کشورها مدعی مبارزه با تروریسم است تا امنیت برای رژیم اشغالگر قدس تامین شود. امروز به واسطه این گروه از خدا بی خبر، مسلمان کشی در بسیاری از کشورهای منطقه به راه افتاده و این امر، همان چیزی است که کشورهای مدعی آزادی دنبال آن هستند.

امام جمعه اهواز با تقدیر از تلاش های تیم مذاکره کننده هسته ای برای حفظ مواضع عزتمندانه کشور در مواجهه با زیاده خواهی های کشورهای غربی، گفت: توافق یا عدم توافق برای کشور ما پیروزی به شمار می رود زیرا ما حسن نیت خود را به همه کشورهای جهان نشان دادیم.



