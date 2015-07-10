به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه عسلویه در خطبه‌های امروز نماز جمعه عسلویه اظهار داشت: روزه گرفتن دارای فواید بسیار زیادی است که از جمله می‌توان به فواید درمانی آن اشاره کرد و روزه گرفتن بسیاری از امراض را از بدن انسان دفع می کند.

حجت‌الاسلام سید علی هاشمی‌نژاد با بیان اینکه روزه باعث استراحت دستگاه گوارش می‌شود، اضافه کرد: پیامبر اسلام(ص) بیشتر دردها را از معده می‌دانستند و ‌می‌فرمایند که روزه باعث استراحت معده و‌ گوارش است.

وی در ادامه به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت دانشگاه و محیط‌های علمی اشاره کرد و ادامه داد: محیط دانشگاه را باید از حاشیه‌سازی دور کنند و دانشگاه محیط علم و‌ آگاهی و دانش باشد و در آن سیاست‌بازی و سیاسی کار نشود.

امام جمعه عسلویه افزود: برخی افراد تلاش نکنند که جوانان دانشجو را به سمت و سوی سیاست زدگی ببرند؛ هدف دشمنان این است که نگذارند کشور به جایگاه شایسته خود برسد و موضوعات هسته‌ای، حقوق بشر و تروریسم بهانه است و می‌خواهند کشور عقب بماند و پیشرفت نکند و باید دشمن را بهتر بشناسیم.

وی با گرامیداشت روز جهانی قدس، ادامه داد: سرزمین فلسطین سرزمین مقدسی است، شریعت‌های آسمانی و ادیان توحیدی از این سرزمین ظهور و گسترش یافته و رسالت بسیاری از پیامبران از اینجا شروع شده و برای همه جهانیان مقدس است.

حجت‌الاسلام هاشمی‌نژاد خاطرنشان کرد: به گفته امام راحل، روز قدس روز اسلام و روز حکومت اسلامی و جدایی حق از باطل است و این روز فرصتی برای تحقق عدالت اسلامی است.

وی اضافه کرد: به برکت انقلاب اسلامی و ملت ایران و رهبری حضرت امام (ره) و هدایت مقام معظم رهبری روز قدس در سراسر جهان فراگیر و نفرت جهانی از اقدامات غاصبانه صهیونیست ها افزایش یافته است.

امام جمعه عسلویه در پایان از شرکت مردم و همراهی آنان با کاروان ترتیل قرآن بسیج شهرستان عسلویه به‌ویژه برنامه محفل انس با قرآن که در مسجد جامع اهل سنت با حضور برادران شیعه و سنی در کنار یکدیگر برگزار شد، تقدیر کرد.

لزوم ترویج فرهنگ عفاف و حجاب

امام جمعه برازجان در خطبه‌های امروز نماز جمعه برازجان با اشاره به روز جهانی قدس اظهار داشت: رژیم صهیونیستی تهدیدی جدی برای بشریت است و تاکنون از هیچ جنایتی دریغ نکرده و هر جنایتی که می‌توانسته در قبال مسلمانان داشته است.

حجت‌الاسلام حسن مصلح با بیان اینکه حضور گسترده مردم در راهپیمائی امروز نشان داد که فلسطین تنها نیست و مردم هیچ زمانی از آرمان‌های امام راحل عقب‌نشینی نمی‌کنند، اضافه کرد: این حضور گسترده مردم پیام‌های مختلفی را برای جهان داشت.

وی تنها راه نجات فلسطین را استقامت و پایداری دانست و تصریح کرد: رژیم صهیونیستی جنایات متعددی همچون ترور و ایجاد ناامنی در مناطق مختلف، زیر پا گذاشتن قطعنامه‌های بین‌المللی و قتل عام مسلمانان در سوریه، لبنان، فلسطین و یمن و ... را در کارنامه ننگین خود دارد.

امام جمعه برازجان با اشاره به نامگذاری روز ۲۱ تیرماه سالروز حمله به مسجد گوهرشاد توسط رضاخان به نام روز عفاف و حجاب، افزود: ترویج برهنگی و کمرنگ کردن حجاب از موضوعاتی است که دشمنان همواره در این راستا تلاش می‌کنند و لذا ترویج فرهنگ عفاف و حجاب ضروری است.

وی همچنین به حوادث سال ۷۸ اشاره کرد و بیان کرد: در ۲۳ تیرماه ۷۸ فتنه افرادی که در لباس جنبش دانشجویی برای ضربه زدن به اصل نظام تلاش کردند، پایان یافت و در سال ۸۸ نیز شاهد تکرار این فتنه بودیم که با هوشیاری مردم سرکوب شد.

مشکلات اشتغال معلولان جم حل شود

امام جمعه جم نیز در خطبه‌های امروز نماز جمعه جم با تقدیر از حضور گسترده و پرشور مردم شهرستان جم در راهپیمایی روز جهانی قدس اظهار داشت: گرمای شدید هوا باعث نشد تا مردم در راهپیمایی رز قدس حضور نیابند و امروز شاهد خلق حماسه‌ای دیگر هستیم.

حجت‌الاسلام محمد گنجی پیام‌های این حضور را وحدت، بصیرت، همدلی و یکپارچگی دانست و اضافه کرد: حضور گسترده مردم در این راهپیمایی برگ زرین دیگری به لوح افتخارات نظام اسلامی و انقلاب افزود.

وی با بیان اینکه این حضور گسترده مردم لرزه بر اندام استکبار جهانی و اسراییل غاصب انداخته است، افزود: حمایت از ملت مظلوم فلسطین از مهمترین اهداف حضور ملت مسلمان جهان برای حضور در برنامه این روز بسیار مهم است.

امام جمعه جم به موضوع مذاکرات هسته ای ایران و ۵+۱ اشاره کرد و ادامه داد: متاسفانه در روزهای اخیر شاهد زیاده‌خواهیی طرف مقابل هستیم که این موضوع مذاکرات را با چالش مواجه کرده است.

وی همچمنین به برخی از مشکلات معلولان در این شهرستان اشاره کرد و با تاکید بر لزوم تلاش برای رفع مشکلات این قشر، ادامه داد: اشتغال یکی از مهمترین مشکلات و نیازهای معلولان این شهرستان است که امیدواریم مسئولان زمینه تحقق آن را فراهم سازند.