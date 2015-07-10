آل سعود با فرمانبری از صهیونیست دست به جنایت می زند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر کیخا ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه زابل اظهار داشت: امروز با مشخص شدن ابعاد جدید جنایات رژیم غاصب صهیونیست، این پیام حضرت امام خمینی (ره) كه اسرائیل غده سرطانی است بیش از پیش برای مردم روشن می شود.

وی افزود: امروز جنایات آل سعود در یمن، كشتارمسلمانان به دست گروه تروریستی داعش با سلاح ها و هواپیماهای صهیونیستی انجام می شود و مشخص شده كه این غده سرطانی برای نابودی مسلمانان به وجود آمده است.

امام جمعه زابل تاکید کرد: اکنون عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی در یک خط قرار گرفته اند و رژیم صهیونیستی سعی دارد تا در لقای این حکومت خود فروخته جنایت خود را علیه اسلام افزایش دهد، برای اسرائیل مسلمان شیعه و مسلمان سنی هیچ فرقی نمی کند چرا که آن ها با اصل دین اسلام مخالف هستند.

وی افزود: این ها افرادی هستند که چشم دیدن اسلام را ندارند نه شیعه و نه سنی، فلسطین سنی با عراق شیعه برایش فرق نمی کند و از هر طریقی چه به سبک استعمار قدیم که می کشتند و چه به سبک استعمار جدید که جنگ نرم است، برای ضربه زدن به اسلام بهره می گیرند.

حجت الاسلام کیخا گفت: شکل گیری گروه های تکفیری و داعش، دستاویز رژیم اشغالگر قدس است که توطئه های آنان را در سرزمین های اسلامی پیش ببرند، چرا که یهود همان طور که خداوند در قرآن به صراحت فرموده بزرگترین دشمن اسلام و مسلمانان است.

امام جمعه زابل افزود: روز قدس روز ترس دشمن و روز به هم ریختن معادلات سیاسی رژیم اشغالگر است، شش دهه است که سرزمین قدس این قبله نخستین اشغال شده و مردمان آن دیار از سرزمین خود اخراج شده اند، آزاد سازی فلسطین از نخستین روزهای انقلاب در راستای گفتمان جمهوری اسلامی ایران در راس اهداف نظام بوده، سیاستی که در ورای اندیشه امام شکل گرفت و روز به روز در جهان در گسترش می یابد.