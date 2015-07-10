تیم مذاکره کننده از منافع ملی دفاع می کند/روز قدس یادگار امام(ره)

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیداحمد میرعمادی در خطبه های نماز جمعه امروز در محل مصلای الغدیر خرم آباد، اظهار داشت: اولین و آخرین سفارش حضرت امیرالمومنین(ع) سفارش به تقوا بوده است.

وی با بیان اینکه امام علی(ع) زمان ضربت خوردن وصیت نامه ای نوشتند، عنوان کرد: در این وصیت نامه هفت سفارش به دو فرزندشان امام حسن(ع) و امام حسین(ع) و ۲۰ سفارش به مردم شده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه سفارش امام علی(ع) به تقوا بین مردم و فرزندان ایشان مشترک بوده است، ادامه داد: ایشان می فرماید دلبسته دنیا نشوید و بر آنچه از دنیا که به سوی شما روی آورده روی خوش نشان ندهید، حق را بگویید و برای پاداش آخرت کار کنید و بدانید که خداوند پاداش عمل را خواهد داد.

روز قدس از یادگار های جاودانه و ابتکارات دوراندیشانه امام خمینی(ره)

وی با اشاره به اینکه روز قدس از یادگارهای جاودانه و ابتکارات دوراندیشانه امام خمینی(ره) بوده است، افزود: ایشان روز قدس را به وجود آورد تا وحدت و اتحاد در میان امت برای دفاع از آرمان های بلند فلسطین به وجود بیاید و امت اسلامی در برابر ظلم و استکبار ایستادگی و مقاومت کنند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد یادآور شد: از سال ۱۹۴۸ میلادی با یک توطئه استعماری و استکباری سرزمین مقدس فلسطین توسط اسرائیل اشغال شده و از آن زمان این سرزمین روز خوش ندیده است.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه استکبار جهانی به دنبال تبدیل فلسطین به یک کشور یهودی نشین است، یادآور شد: بیداری امت اسلامی این توطئه را ناکام گذاشت به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران یک حساسیت ویژه در جهان اسلام نسبت به فلسطین به وجود آمد و فلسطین به عنوان پاره تن اسلام و رژیم صهیونیستی به عنوان غده سرطانی منطقه شناخته شد.

پیام های راهپیمایی روز قدس

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: ایجاد امید در دل مردم فلسطین و ایجاد اعتماد به نفس و ایستادگی برای حزب الله و گروه های مقاومت فلسطینی از آثار راهپیمایی ملت شریف ایران در روز جهانی قدس است.

آیت الله میرعمادی ضمن تقدیر از مردم لرستان به خاطر حضور در راهپیمایی در این هوای گرم و سوزان، تصریح کرد: این راهپیمایی پیام های متعددی دارد که اولین پیام آن برای رژیم صهیونیستی بود که ظلم و ستم نکنند.

وی افزود: رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی بدانند که همین فریاد الله اکبر روزه داران مومن در روز جهانی قدس، اسرائیل و رژیم صهیونیستی را از صفحه روزگار محو خواهد کرد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد پیام دیگر این راهپیمایی را برای آل سعود دانست و یادآور شد: آل سعود خائن همچنان تجاوزات وحشیانه خود را به سرزمین مظلوم یمن ادامه می دهد و بیش از صد روز است که حملات هوایی به یمن ادامه پیدا کرده است.

آیت الله میرعمادی بیان داشت: آل سعود اشتباه بزرگی مرتکب شده و جز خسارت و زیان که متوجه اسلام و مسلمین کرده کاری انجام نداده است.

وی به پیام ملت ایران برای مردم یمن اشاره کرد و یادآور شد: پیام شما برای مردم یمن این است که گرچه ظلم ستم می بینید اما مقاومت شما باعث عزت است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: پیام راهپیمایی کنندگان برای آل سعود این است که «ای آل سعودی که به دنبال جنگ افروزی هستی مطمئن باش کاخی که با دلارهای نفتی به وجود آورده ای با فریاد الله اکبر مسلمانان جهان ویران خواهد شد.»

حمایت از تیم مذاکره کننده هسته ای پیام راهپیمایی روز قدس

آیت الله میرعمادی جلوگیری از تجاوز آل سعود را خواسته ملت ایران از مجامع بین المللی دانست و تصریح کرد: وضعیت یمن بسیار بحرانی است و امکان مداوای زخمی ها و زنان و کودکان نیست.

وی افزود: مردم ایران سکوت مجامع بین المللی و آنان که مدعیان حقوق بشر هستند را فراموش نخواهند کرد و انتظار می رود به وظایف بین المللی خود عمل کنند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد حمایت از تیم مذاکره کننده هسته ای را پیام دیگر راهپیمایی کنندگان دانست و یادآور شد: ما عزیزانمان را که امروز در برابر شش قدرت دنیا در حال مذاکره هستند حمایت می کنیم.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه مذاکرات هسته ای همچنان در راس اخبار و تحلیل هاست، یادآور شد: نتیجه مذاکرات تاکنون موجب تقویت جمهوری اسلامی و عزت مندی ملت ایران شده و امروز ایران است که در برابر استکبار جهانی با منطق و استدلال وارد شده است.

وی با اشاره به اینکه مذاکرات چه به نتیجه برسد و چه نرسد باعث اقتدار ایران شده است، عنوان کرد: مردم ایران ظلم ۳۶ ساله و تحریم های ظالمانه اروپا و آمریکا و حامیان آنها را فراموش نمی کنند و می دانند رمز سربلندی ایران در مقاومت و در برابر استکبار جهانی است.

تیم مذاکره کننده هسته ای تمام قد از منافع ملی دفاع می کند

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه امروز تیم مذاکره کننده تمام قد از منافع ملی ما دفاع می کند، ادامه داد: تیم مذاکره کننده هسته ای ما با شجاعت و غیرت ایستاده که ایستادگی و مقاومت اعضای تیم مذاکره کننده جای تقدیر و تشکر دارد.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه هوش، درایت و تدبیر مقام معظم رهبری ملت و دولت را در مسئله هسته ای همدل و همزبان کرده است، تصریح کرد: حضور معنوی و هوشمندانه مقام معظم رهبری و به دست گرفتن نبض تیم مذاکره کننده و هشدارهای به موقع ایشان سبب شده امروز اقتدار و عزت و سربلندی ایران به رخ دنیا کشیده شود.

وی با اشاره به اینکه یکشنبه ۲۱ تیرماه سالروز کشف توطئه کودتای آمریکایی در پایگاه هوایی شهید نوژه در سال ۱۳۵۹ است، افزود: همچنین روز یکشنبه ۲۱ تیرماه سالروز حمله به مسجد گوهرشاد و کشتار مردم به دست رضاخان بوده که به عنوان روز عفاف و حجاب نام گذاری شده است.

تهاجم فرهنگی دشمن جدی است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد توطئه کشف حجاب و برهنگی را یکی از پلیدترین توطئه های دشمنان اسلام در تاریخ معاصر دانست و خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشیم که این توطئه پاکدامنی و غیرت و معنویت جامعه و خانواده ها را مورد هدف قرار داده است.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه تهاجم فرهنگی، ناتوی فرهنگی و شبیخون فرهنگی دشمن جدی است، بیان داشت: دشمن به دنبال این است که جوانان ما را با تهاجم فرهنگی از پای دربیاورد و اراده جامعه ما را سست کند.

وی ترویج بی بند و باری و سبک زندگی غربی را راهکار دشمن دانست و عنوان کرد: باید هوشیار باشیم چرا که امروز ابزار و وسایل شبیخون فرهنگی در هر خانه ای و دست هر انسان کوچک و بزرگی موجود است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: بیایید معنویت را حاکم کرده و حجاب را اصل بدانیم و عفت و پاکدامنی و سبک زندگی اسلامی را رواج دهیم.

وی با بیان اینکه عفت و پاکدامنی وسیله ای برای رشد و تعالی و حافظ سلامت جامعه و خانواده است، افزود: حجاب و عفاف موجب جلوگیری از اختلاف زن و مرد و از هم پاشیده شدن خانواده ها می شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ضمن توصیه به درس گرفتن از ماه مبارک رمضان، یادآور شد: این معنویتی که در مساجد، نمازهای جمعه و تلاوت قرآن به دست می آوریم را فراموش نکنیم چراکه این معنویت سرمایه ما است.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه آمریکا با سلاح تحریم و تهدید نمی تواند اراده ملت را سست کند، بیان داشت: دشمن به تهاجم فرهنگی امیدوار است و باید پدران، مادران و مسئولان از معنویت و حجاب و عفاف جامعه را مواظبت کنند.