تیم مذاکره کننده به فرامین رهبری پایبند باشد/ مرگ تدریجی اسرائیل

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین عبدالله حاجی صادقی ظهر جمعه در مراسم پایانی روز جهانی قدس در ارومیه با بیان اینکه هم اکنون تمام نهادها و مسئولان از تیم مذاكره كننده هسته ای حمایت می‌کنند اظهارداشت: تنها دلیل حمایت مردم از این تیم تبعیت محض از دستورات رهبری است.

وی ادامه داد: در صورتی كه تیم مذاكره كننده همچنان پایبند به فرامین و رهنمودهای داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی باشند به طور یقین مردم همچنان پشتیبان آن‌ها خواهد بود و در صورتی كه اندك تغییر در مسیر تصمیمات آن‌ها رخ دهد به طور قطع مردم ساكت نخواهند نشست.

حجت الاسلام حاجی صادقی تاکید کرد: یاغیان در حال حاضر با اعمال تحریم و بهانه‌های مختلف در صدد عقب نشاندن مردم هستند اما باید این را بدانند كه ایران اسلامی همچنان پایبند به آرمان امام خمینی (ره) و پیرو فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی است و نمی‌توانند این كشور را از پای درآورند.

وی در ادامه با قدردانی از حضور پرشور مردم روزه دار ارومیه در راهپیمایی روز جهانی قدس گفت: به برکت انقلاب اسلامی در روز قدس، شعار مرگ بر اسرائیل در همه جهان طنین انداز شده است و این شعارها مرگ تدریجی اسرائیل را رقم می زند.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: نبرد اسلام با كفر و در رأس آن با آمریكای جنایتكار و دوستان این كشور بر اساس آیه صریح قرآن كریم است كه خداوند در آن آیه مسلمانان را به نبرد با دشمنان و منافقان دعوت می‌کند.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اسرائیل را دشمن اصلی اسلام و مسلمانان عنوان كرد و اظهارداشت: برای مقابله با این دشمن باید تمام مسلمانان اعم از شیعه و سنی اتحاد داشته و در برابر تجاوزها و افراطی گری های روی داده ایستادگی كنند.

حجت الاسلام حاجی صادقی، دین اسلام را صلح جو و اعتدال طلب عنوان کرد و افزود: اینكه آیه قرآن كریم اعلام می‌کند كه مسلمانان باید «رحماء بینهم» باشند بیانگر این امر است كه نباید مظلومان را تنها گذاشت اما در كنار این متن، به نكته دیگری با این محتوا نیز اشاره دارد كه «اشداء علی الكفار» یعنی با منافقان و دشمنان با دشمنی رفتار می‌کنیم.

وی، در بخش دیگری از سخنان خود، رهبر معظم انقلاب اسلامی را محور وحدت اسلامی دانست و گفت: امروز شاهد همه گیر شدن فرامین و دستورات ایشان در میان ملل مسلمان در تمام كشورها هستیم و می‌بینیم كه هر كشوری با داشتن اطاعت پذیری از ایشان توانسته مسیر حق را تشخیص دهد و بدون اطاعت از دستورات ولی فقیه صالح در پیشبرد اهداف عالیه اسلامی خود بازمانده است.

راهپیمایی روز جهانی قدس با حضور اقشار و اقوام مختلف مردم روزه دار و غیور آذربایجان غربی برگزار شد.

راهپیمایان در ارومیه با در دست داشتن پرچم‌های ملت فلسطین و مردم بی دفاع یمن، با شعارهایی مانند «یمن تنها نیست»، «فلسطین، حمایتت می‌کنیم»، «مرگ بر اسراییل» و «مرگ بر آمریکا» انزجار خود را از استکبار جهانی اعلام کردند.

در پایان این راهپیمایی، قطعنامه ای در حمایت از مردم مظلوم و ستمدیده فلسطین و همچنین محکومیت تجاوز آل سعود به یمن قرائت و راهپیمایان با شعارهای الله اکبر مفاد آن را تأیید کردند.