آل سعود دست نشانده رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسینعلی سعدی ظهر جمعه در جمع راهپیمایان روز قدس یاسوج افزود: آل سعود با حمله به مردم مظلوم یمن دست نشاندگی خود را نشان داد.

وی همچنین بیان کرد: داستان یهودی سوزی مقدمه ای شد تا اسرائیل با حمله به فلسطین مهمترین شهر تاریخ بشر را تصرف کند.

وی عنوان کرد: با همکاری مثلث آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی قلب امت اسلام یعنی بیت المقدس و مسجد القصی تسخیر شد.

سعدی سرزمین بیت المقدس و مسجد القصی خاستگاه تمدن الهی و دینی دانست و گفت: امت اسلام بنا به وعده الهی پیروز هستند و تمدن آخرالزمان تمدن مسلمین بوده و مرکز تحولات در آخر الزمان در سرزمین بیت المقدس و مسجد القصی است.

وی با اشاره به حمایت انگلیس و آمریکا از این رژیم غاصب اظهار داشت: مظلوم نمایی سیاست اصلی رژیم صهیونیستی در جهان است و با این سیاست به اهداف شوم خود در منطقه خاورمیانه و سرزمین فلسطین رسیده است.

رئیس دانشکده فقه و الهیات دانشگاه امام صادق(ع) افزود: اسرائیل خبیث امروز بیش از 200 کلاهک هسته ای دارد و دنیا را تهدید می کند و معاهده ان. پی. تی را نیز امضا نمی کند.

سعدی به مذاکرات هسته ای اشاره کرد و گفت کشورهای غربی اسرائیل را حمایت می کنند و می گویند توافقی را خوب می دانیم که امینت اسرائیل را تامین کند.

وی تاکید کرد: امروز مردم ایران اسلامی پاسخشان را با شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل دادند و اعلام کردند که زیر بار ظلم نخواهند رفت.

سعدی گفت: مردم ایران اسلامی همه روزها موضوع اشغال فلسطین را مسئله خود می دانند و پیام امروز آنها به دنیا پیام عزت و ایستادگی بر اصول است.

وی با بیان اینکه امروز دنیا معنای حضور و پیام مردم ایران را فهمیدند، افزود: ملت ایران با بصیرت، آگاه و هوشیار هستند و پای آرمان‌های نظام و انقلاب اسلامی از جمله دفاع از ملت مظلوم فلسطین با تمام توان ایستاده‌اند.

رییس دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق(ع) همچنین گفت: رهبر معظم انقلاب خطوط قرمز مذاکرات هسته‌ای را به طور کامل و دقیق مشخص کرده و ملت ایران نیز عزت هسته‌ای خود را به هیچ قیمتی از دست نخواهند داد.