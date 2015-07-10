حضور گسترده مردم شهرستان اسکو در راهپیمایی/ جلوه اتحاد در روز قدس

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان سال ۹۴ مردم شهرهای اسکو ایلخچی و سهند صحنه حضور فراگیر مردم قدر شناسی است که با دهانی روزه آمده اند تا بار دیگر با میثاق های بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی تجدید پیمان کرده و برای پایان ظلم، جور و استبداد حاکم بر امت مسلمان و خصوصا مردم فلسطین فریاد القدس لنا سر دهند.

امروز از پیر و جوان، زن و مرد، کوچک و بزرگ، آمده اند تا بار دیگر در گوش جهانیان فریاد بزنند تا دنیا دنیاست، قدس برای ما مسلمانان می ماند و تا کلمه آزادی بر تارک جهان هستی منقوش است، فلسطین تنها نمی ماند و قطعا این حضور است که باعث می شود تا سران و سردمداران رژیم جور و فسق و فساد با هر شعار یک مسلمان لرزه ای ب اندام خود ببیند.

روز پیروزی حق برباطل، امسال نیز در شهرستان اسکو استان آذربایجان شرقی مانند سنوات گذشته، با شور و حضور بی نظیری همراه شد، حضوری به وسعت دل های پاک و آبی مردم مسلمان که با زبانی روزه، دل هایی دارند به اندازه بی کرانه های دریا و به پاکی عمق اقیانوس هایی که قطره قطره اش را محبت، عشق و شور تشکیل می دهند و چه شور بختند سران اسرائیلی که امروز آماج شعارهای این مردان و زنان غیور هستند.

راهپیمایان اسکو با تجمع در میدان سبزه میدان راهپیمایی خود را در ساعت ۱۲ آغاز کردند و در مسیر با سردادن شعارهای کوبنده مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا از جنایات همه حکومت های جابر و ظالم اعلام انزجار کردند.

حجت اللاسلام والمسلمین مرادپور امام جمعه شهرستان اسکو در حاشیه راهپیمایی امروز مردم اسکو با اشاره به اهمیت حضور مردم در صحنه بیان کرد: پیام اصلی حضور مردم در صحنه این است که آنها همواره پشتیبان ملت مظلوم فلسطین هستند و در هر شرایطی برای دفاع از حقوق مظلوم در صحنه حاضر می شوند.

وی از حضور مردم شهرستان اسکو در راهپیمایی روز جهانی قدس تقدیر کرد و افزود: برای امنیت منطقه نیاز است همه مسلمانان متحد باشند و از تحریک عواطف مذهبی و اختلاف افکنی پرهیز کنند.

در این راهپیمایی بزرگ، اقشار مختلف مردم زن، مرد، پیر و جوان، دانشجو و دانش آموز، کارگر و کارمند، شرکت کرده و همه یکصدا حمایت خود را از قدس شریف و مردم مظلوم فلسطین و انزجار خود را از استکبار جهانی، رژیم غاصب اسرائیل و آل سعود اعلام کردند.

راهپیمایان همچنین در این راهپیمایی با شعار «انرژی هسته ای حق مسلم ماست» حمایت خود را از تیم مذاکراه کننده ایران اعلام کردند.

در پایان این راهپیمایی، درشهرهای اسکو ایلخچی وسهند پرچم اسراییل و آمریکا از سوی مردم به نشانه انزجار از جنایات اسراییل و آمریکا به آتش کشیده شد.