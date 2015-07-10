کسب دو مدال طلا، یک نقره و یک برنز در روز نخست

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات کشتی جوانان قهرمانی آسیا از روز پنجشنبه با برگزاری مسابقات کشتی فرنگی در شهر نایپیداو کشور میانمار در حال برگزاری است.



در رقابت های این روز که 6 نماینده کشورمان به روی تشک رفتند علی ارسلان و امیرحسین حسینی در اوزان 66 و 96 کیلوگرم به مدال طلا دست یافتند و عرفان سعادتی فر و میثم دلخانی در اوزان 60 و 55 کیلوگرم به ترتیب به مدال نقره و برنز رسیدند. نتایج کشتی گیران کشورمان در روز نخست به شرح زیر است:

در وزن 66 کیلوگرم علی ارسلان پس از استراحت در دور نخست در دور دوم و سوم به ترتیب کشتی گیرانی از کشورهای قزاقستان و ژاپن را ضربه کرد و به دیدار فینال راه یافت. ارسلان در این دیدار با نتیجه 9 بر 9 از سد کشتی گیر ازبکستانی گذشت و صاحب مدال طلا شد.

در وزن 96 کیلوگرم امیرحسین حسینی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم حریف تاجیکستانی را ضربه فنی کرد وی در دور سوم نیز با ضربه فنی از سد حریف قرقیزستانی گذشت. حسینی در دیدار فینال نیز با نتیجه 3 بر صفر حریف چینی را شکست داد و به مدال طلا دست یافت.

در وزن 60 کیلوگرم عرفان سعادتی فر پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه 4 بر 2 حریف قزاقستانی را شکست داد وی در دور سوم نیز با نتیجه 5 بر 3 از سد کشتی گیر چینی گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار مقابل حریف هندی با نتیجه نزدیک 4 بر 3 شکست خورد و به مدال نقره رسید.

در وزن 55 کیلوگرم میثم دلخانی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه 8 بر صفر کشتی گیر تایلندی را مغلوب کرد اما در دور سوم با نتیجه 11 بر صفر مقابل حریفی از کشور قزاقستان شکست خورد و به دیدار رده بندی رفت. دلخانی در این دیدار با نتیجه 3 بر 2 حریفی از کشور چین را مغلوب کرد و به مدال برنز رسید.

در وزن 84 کیلوگرم مهدی فلاح در دور نخست با نتیجه 6 بر یک کشتی گیر چینی را شکست داد وی در دور دوم با نتیجه 9 بر یک مغلوب حریف قزاق شد و به دیدار رده بندی رفت. فلاح در این دیدار مقابل کشتی گیر کره جنوبی ضربه فنی شد و به عنوان پنجم بسنده کرد.

در وزن 74 کیلوگرم کیوان رضایی در دور نخست کشتی گیری از کشور ویتنام را با نتیجه 8 بر صفر مغلوب کرد اما در دور بعد با نتیجه 5 بر 7 مغلوب حریف کره جنوبی شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دور بعد، رضایی از دور رقابت ها کنار رفت.