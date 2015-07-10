۲ بازیکن لیگ برتری به فولاد خوزستان پیوستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از باشگاه فولاد خوزستان، محمدرضا خانزاده مدافع راست فصل گذشته تیم پرسپولیس تهران ظهر امروز جمعه بنا به درخواست دراگان اسکوچیچ با انعقاد قراردادی یک ساله یه تیم فولاد خوزستان پیوست تا این تیم را در لیگ پانزدهم همراهی کند.

وی سابقه بازی در باشگاه‌های راه‌آهن، پرسپولیس، ذوب‌آهن و همچنین تیم‌های ملی زیر ۱۷ سال، زیر ۲۰ سال، زیر ۲۲ سال و تیم ملی فوتبال ایران را دارد.

همچنین هافبک فصل گذشته تیم ذوب آهن اصفهان با عقد قراردادی به مدت یک فصل به عضویت تیم بزرگسالان فولاد خوزستان درآمد.

پس از درخواست دراگان اسکوچیچ و برگزاری جلسه بین علیرضا اژدری زاده سرپرست باشگاه فولاد خوزستان و اکبر ایمانی، این بازیکن ۲۴ ساله با امضای قراردادی به مدت یک فصل به جمع فولادمردان خوزستان پیوست تا این تیم را در پانزدهمین دوره از مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور همراهی کند.

از افتخارات این بازیکن می توان به کسب سه جام قهرمانی لیگ برتر به همراه سپاهان و تجربه دو قهرمانی جام حذفی اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران باشگاه فولاد خوزستان تاکنون با لئوناردو مساریچ، ماتیاس چاگو، مهدی بدرلو، بهمن کامل، حسین مالکی، مهدی دغاغله، حسین ابراهیمی، علیرضا سلیمی، مهرداد جماعتی و اسماعیل شریفات برای ادامه همکاری توافق کرده و در حال مذاکره با دو بازیکن دیگر برای عضویت در تیم بزرگسالان فولاد هستند.