دو آزادکار جوان ایران حریفان خود را شناختند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات کشتی جوانان قهرمانی آسیا از روز پنجشنبه در شهر نایپیداو کشور میانمار با رقابت های کشتی فرنگی آغاز شد و روز شنبه با رقابت های کشتی آزاد پیگیری خواهد شد.

مراسم وزن کشی دو وزن نخست کشتی آزاد بعدازظهر روز جمعه برگزار شد که در وزن ۵۰ کیلوگرم علیرضا گودرزی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم به مصاف کشتی گیر قزاقستانی می رود و در صورت پیروزی بر این حریف در دور بعد با برنده کشتی گیران هندوستان و ازبکستان مبارزه خواهد کرد در این وزن ۹ کشتی گیر حضور دارند.

در وزن ۱۲۰ کیلوگرم که ۹ کشتی گیر حضور دارند امین طاهری پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با کشتی گیری از کشور هندوستان مبارزه می کند.

رقابت های اوزان فوق روز شنبه برگزار می شود و مسابقات شش وزن باقی مانده کشتی آزاد نیز روز یکشنبه برگزار خواهد شد.