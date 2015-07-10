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۱۹ تیر ۱۳۹۴، ۱۶:۲۴

معاون پارلمانی رییس جمهور:

حمایت ازفلسطین حمایت از اسلام است

حمایت ازفلسطین حمایت از اسلام است

قدس-معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: امروز حمایت ازفلسطین حمایت از اسلام است و اگر ملت ایران امروز در راهپیمایی روز جهانی قدس ازفلسطین و مقاومت اسلامی آنان حمایت می کند در واقع از همه اسلام دفاع می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید انصاری  که به عنوان سخنران راهپیمایی روز جهانی قدس در شهرستان قدس حضور پیدا کرده بود با تقدیر از حضور مردم در راهپیمایی امروز اظهار داشت: دفاع از مظلوم و مبارزه با ستمکاران و ظالمان یکی از بالاترین عبادت ها محسوب می شود.

معاون پارلمانی رییس جمهور افزود: حمایت از آرمان فلسطین به ابتکار تاریخی بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران، یکی از بالاترین عبادت ها محسوب می شود که برگرفته از مکتب اسلامی است.

وی ادامه داد: امسال در بیش از 770 نقطه کشور مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس با شکوه و عظمت خاصی برگزار شد و مردم روزه دار در گرمای هوا برای دفاع مردم مظلوم فلسطین به صحنه آمدند که این امر مایه سرافرازی است.

انصاری اضافه کرد: بیش از 67 سال از اشغال فلسطین به دست اسراییل می گذرد و در همه این سال ها فلسطینیان در برابر زورگویی ها ایستادگی کردند و سال های پرافتخار و عزتمندانه ای را برای خود رقم زدند.

این مسئول عنوان کرد: در نقطه مقابل طی 67 سال گذشته، اسراییل به پشتیبانی قدرت های مستکبر به کشتار مردم مظلوم و بی دفاع پرداخت و سال های بی آبرویی و نکبت را برای خود رقم زد.

وی بیان داشت: امروز حمایت از فلسطین حمایت از اسلام است و اگر ملت ایران امروز در راهپیمایی روز جهانی قدس از فلسطین و مقاومت اسلامی آنان حمایت می کند در واقع از همه اسلام دفاع می نماید.

انصاری ادامه داد: امروز کشورهای اسلامی و امت های مسلمان باید متحد و یکپارچه در برابر اسراییل بیاستند و تأکید مقام معظم رهبری بر اتحاد و همدلی مسلمانان نیز بر همین اساس استوار است.

این مسئول یادآور شد: ملت و نظام اسلامی ایران طی 36 سال اخیر همواره در برابر اسراییل و قدرت های مستکر ایستاده و از آرمان مردم فلسطین حمایت کرده و مردم نیز هر سال با برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس بر این موضوع صحه گذاشته اند.

 

کد مطلب 2855570

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