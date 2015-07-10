مبارزات تاریخی مردم بوشهر همواره زیر پرچم روحانیت بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر امام جمعه بوشهر، سردار سرلشکر رحیم صفوی در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر ضمن ابراز خوشحالی از سفر به استان بوشهر، حضور در جمع مردم ولایتمدار استان بوشهر را توفیقی برای خود دانست.

وی اضافه کرد: استان بوشهر، فرهنگ و تمدن چندین هزار ساله دارد و یکی از ویژگی‌های مبارزات و مجاهدت‌های مردم این منطقه، این بوده است که همواره تحت پرچم روحانیت بوده‌اند.

مشاور عالی و دستیار نظامی مقام معظم رهبری افزود: تمام مجاهدت‌ها و دلاورمردی‌های مردم استان بوشهر، زیر نظر علما با اذن شرعی بوده و این خود نشان از فهیم بودن مردم این استان و درک مسئله ولایت دارد.

وی با اشاره به شرایط استان بوشهر بیان داشت: استان بوشهر قطب بزرگ صنعتی، اقتصادی و نظامی و یکی از استان‌های حساس کشور است.

استان بوشهر ۵۰۰ سال در مقابل تجاوز بیگانگان مقاومت کرد

نماينده ولی فقيه در استان و امام جمعه بوشهر نیز در این دیدار با بیان اینکه تاکنون هیچ گاه تأثیرگذاری انقلاب اسلامی ایران در نظم و تحولات نوین جهانی به این اندازه نبوده است، گفت: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند جهان در آستانه پیچ عظیم تاریخی است و از آن طرف هیچ گاه ایران و شیعه در تحولات مثبت و عظیم تاریخی اینقدر مؤثر نبوده است.

آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری انقلاب اسلامی ایران را موهبت الهی خداوند به فضای ایران و جهان تشیع و اسلام و منشأ تحولات بسیاری در جهان دانست و اظهار داشت: شوروی با آن عظمت، آمریکا طی سال‌ها جنگ سخت و سرد نتوانست آن را از بین ببرد ولی با انقلاب اسلامی ایران، این شعله مصنوعی مارکسیسم افول کرد و از بین رفت.

وی با بیان اینکه استان بوشهر ۵۰۰ سال در مقابل تجاوز بیگانگان مقاومت کرده است، خاطرنشان کرد: استان ولایتمدار بوشهر در تاریخ حیات خود همیشه در فضای مقاومت، بیداری، پایداری و دفع تهاجم بیگانگان بر مبنای ولایت، استوار بوده است.

آیت الله صفایی بوشهری در پایان اضافه کرد: استان بوشهر استانی است که بر اساس قرآن و عترت، دین و عشق به ولایت و مقام معظم رهبری حرکت می کند.