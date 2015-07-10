ادعای وجود سلاح در بیمارستانهای یمن کذب است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، طرف های درگیر در بحران یمن درباره برقراری آتش بس انسانی با میانجی گری سازمان ملل به توافق رسیدند و قرار است که این آتش بس از نیمه شب جمعه با وجود درگیری های ضعیف و ادامه حملات هوایی سعودی ها آغاز شود.

این آتش بس یک هفته ای در پایان ماه مبارک رمضان به پایان خواهد رسید و هدف از آن اعطای کمک به ۲۱ میلیون یمنی است.

همه طرفها ابراز امیدواری کرده اند که پس از آن آتش بس کامل برقرار شود.

از سوی دیگر وزارت بهداشت یمن اخبار برخی رسانه ها درباره وجود سلاح انبار شده در بیمارستان الثوره در البیضاء را تکذیب کرد.

تمیم الشامی سخنگوی وزارت بهداشت یمن گفت: این اخبار بی اساس و شایعه و افترای محض است. در هیچ بیمارستانی در یمن سلاحی آنگونه که برخی شبکه های گمراه اعلام کرده اند وجود نداد و هدف این رسانه ها خدشه وارد کردن به وجهه بخش بهداشت یمن است.

وی از رسانه ها خواست که دقت عمل بیشتری به خرج دهند و از شایعه پراکنی پرهیز کنند.