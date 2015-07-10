به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در نخستین بازی خود در رقابتهای جام جهانی پرتغال عصر روز جمعه مقابل اسپانیا به میدان رفت. در این بازی که از گروه C برگزار شد تیم کشورمان در پایان با حساب ۶ بر ۵ پیروز شد تا گام نخست را محکم بردارد.

وقت اول این بازی با برتری ۳ بر ۲ اسپانیا خاتمه یافت. در دقیقه یک بازی بود که فرید بلوک باشی دروازه اسپانیا را با ضربه پای چپ خود باز کرد اما قبل از اینکه بازی به دقیقه دوم برسد آنتونیو کار را با ضربه سر به تساوی کشاند. اسپانیا در دقیقه ۴ توسط نیکو به گل دوم خود دست یافت که این گل را مسیگر خیلی زود به تساوی کشاند با این حال یورنس در دقیقه ۷ برای سومین بار دروازه ایران را گشود.

در شروع وقت دوم بازی مصطفی کیانی با دریافت کارت زرد دوم از بازی اخراج شد تا کار برای تیم کشورمان سخت‌تر شود. اسپانیا که یک یار بیشتر داشت در دقیقه ۱۴ توسط آنتونیو به گل چهارم رسید اما پس از آن ایران بازی را در اختیار گرفت و دو بار متوالی توسط بلوک باشی (۱۴) و مختاری (۱۸) دروازه حریف را گشود تا وقت دوم بازی با تساوی دو تیم در عدد ۴ خاتمه یابد.

در وقت سوم دو تیم بازی برابری را ارایه کردند اما این تیم اسپانیا بود که در دقیقه ۳۰ روی شوت آنتونیو به گل پنجم رسید. آنتونیو با این گل هت تریک کرد. این البته پایان کار نبود چرا که تیم ایران بر حملات خود افزود و در دقیقه ۳۴ بود که احمدزاده از بین سه بازیکن حریف با شوتی عالی دروازه اسپانیا را باز کرد. بازیکنان ایران در ثانیه های پایانی نیز فشار را افزایش دادند و در دقیقه ۳۶ و در فاصله ۴۲ ثانیه به پایان بازی بود که ایران روی ریباند محمدعلی مختاری به گل ششم رسید تا این بازی را در نهایت ۶ بر ۵ برنده شود.