ملت ایران قلب مردم ستمدیده فلسطین را مسرور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان طی پیامی با ابراز تشکر از مردم استان اظهار کرد: روز قدس فرصتی بود تا قدرت، ابهت و صلابت و اقتدار مسلمانان آزاده جهان به رخ ستمگران کشیده شود و ناقوس سقوط و تباهی و اضمحلال غارتگران و متجاوزان به صدا درآید.

در بخشی از این پیام امده است: حضور غیرتمندانه و با شکوه مردم مومن و روزه دار استان در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان همگام با سایر قشرهای مردم غیور لیله القدر دیگری را در تاریخ اسلام رقم زد و ثابت کرد که ایران اسلامی تا مطلع الفجر نجات ملت های مسلمان جهان و به ویژه ملت شجاع و مظلوم فلسطین، دست از حمایت و تلاش خود بر نخواهد داشت .

استاندار در این پیام یادآور شد: مراسم روز جهانی قدس امسال با حضور گسترده مردم مومن، متعهد و ولایتمدار و از بهم پیوستن زلال انسانهای پاک سرشت و نوع دوست ایران اسلامی، دریایی خروشان از حمایت و دلگرمی برای ملت های ستمدیده جهان آفرید و به تریبونی رفیع برای محکومیت غاصبان سرزمین فلسطین و نخستین قبله مسلمانان جهان تبدیل شد و مصداق عملی بر نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی بود.

در این پیام عنوان شده است: روز قدس فرصتی بود تا قدرت، ابهت و صلابت و اقتدار مسلمانان آزاده جهان به رخ ستمگران کشیده شود و ناقوس سقوط و تباهی و اضمحلال غارتگران و متجاوزان به صدا درآید

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استاندار با بیان اینکه حضور باشکوه امت همیشه در صحنه استان خراسان رضوی مانند همیشه فریاد انزجار خود از استکبار جهانی و صهیونیست غاصب را رسا و رعدگونه به گوش جهانیان رساند بیان کرد: با فریادهای دشمن شکن، قلب مالامال از امید آوارگان فلسطینی و مسلمانان تحت ستم مسرور شد.