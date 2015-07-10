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۱۹ تیر ۱۳۹۴، ۱۷:۲۶

استاندار خراسان رضوی:

ملت ایران قلب مردم ستمدیده فلسطین را مسرور کرد

ملت ایران قلب مردم ستمدیده فلسطین را مسرور کرد

مشهد- استاندار خراسان رضوی طی پیامی ضمن قدردانی از حضور مردم استان در راهپیمایی روز قدس گفت: حضور پر شور و گسترده ملت ایران در این راهپیمایی موجب مسرور شدن قلب مردم تحت ستم فلسطین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان طی پیامی با ابراز تشکر از مردم استان اظهار کرد: روز قدس فرصتی بود تا قدرت، ابهت و صلابت و اقتدار مسلمانان آزاده جهان به رخ ستمگران کشیده شود و ناقوس سقوط و تباهی و اضمحلال غارتگران و متجاوزان به صدا درآید.

در بخشی از این پیام امده است: حضور غیرتمندانه و با شکوه مردم مومن و روزه دار استان در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان  همگام با سایر قشرهای مردم غیور لیله القدر دیگری را در تاریخ اسلام رقم زد و ثابت کرد که ایران اسلامی تا مطلع الفجر نجات ملت های مسلمان جهان و به ویژه ملت شجاع و مظلوم فلسطین، دست از حمایت و تلاش خود بر نخواهد داشت .

استاندار در این پیام یادآور شد: مراسم روز جهانی قدس امسال با حضور گسترده مردم مومن، متعهد و ولایتمدار و از بهم پیوستن زلال انسانهای پاک سرشت و نوع دوست ایران اسلامی، دریایی خروشان از حمایت و دلگرمی برای ملت های ستمدیده جهان آفرید و به تریبونی رفیع برای محکومیت غاصبان سرزمین فلسطین و نخستین قبله مسلمانان جهان تبدیل شد و مصداق عملی بر نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی بود.

در این پیام عنوان شده است: روز قدس فرصتی بود تا قدرت، ابهت و صلابت و اقتدار مسلمانان آزاده جهان به رخ ستمگران کشیده شود و ناقوس سقوط و تباهی و اضمحلال غارتگران و متجاوزان به صدا درآید

.
استاندار با بیان اینکه حضور باشکوه امت همیشه در صحنه استان خراسان رضوی مانند همیشه فریاد انزجار خود از استکبار جهانی و صهیونیست غاصب را رسا و رعدگونه به گوش جهانیان رساند بیان کرد: با فریادهای دشمن شکن، قلب مالامال از امید آوارگان فلسطینی و مسلمانان تحت ستم مسرور شد.

کد مطلب 2855602

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