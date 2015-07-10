«تاریخچه مذاکرات ایران و غرب»

به گزارش خبرگزاری مهر، «تحریم»، «مذاکره»، «توافقنامه»؛ اینها کلید واژه هایی است که این روزها در صدر اخبار است. از زمان قدرت گرفتن اروپا و غرب، نحوۀ تعامل با قدرت های غربی، همواره یکی از مهم ترین دغدغه های حاکمان ایران بوده، که به معاهده های بین ایران با کشورهای غربی منجر شده است.

در این گزارش تصویری تاریخی تلاش شده است تا بخشی از مهم ترین تعاملاتی که ایران در طی چند قرن اخیر با کشورهای غربی، که در مقاطع مختلف جزء قدرت های جهانی محسوب می شدند، داشته است، توصیف شود.

مذاکرات صفویه با پرتغالی ها و قاجاریه با انگلستان، مکاتبه با کنفرانس صلح ورسای و درخواست غرامت از کشورهای فاتح جنگ جهانی اول، مذاکره با انگلستان و آمریکا بر سر صنعت نفت ایران در زمان دکتر مصدق و نهایتاً مذاکره با آمریکا بر سر گروگان های لانه جاسوسی که به معاهده الجزایر منجر شد، وقایعی است که به لحاظ تاریخی در این گزارش بررسی شده و داده و ستانده های ما در طول تاریخ را زیر ذره بین برده است.



این گزارش کاری است از گروه تولید موسسه سیمافکر که تهیه کننده آن خانه طراحان انقلاب اسلامی است و از شبکه افق پخش شده است.