به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از کره جنوبی، جواد امیری پس از کسب مدال برنز مسابقات تکواندوی بیست و هشتمین دوره دانشجویان جهان اظهار کرد: در بازی نخست برابر حریفم از مولداوی قرار گرفتم. این حریفم تکنیک خاصی نداشت اما در زمین بازی می‌کرد و سعی داشت که با حرکات خود تمرکز من را به هم بزند اما موفق شدم با اختلاف زیاد این حریف را شکست دهم.

وی با بیان اینکه حریف بعدی‌اش از کلمبیا قدرت بدنی بالایی داشت، تاکید کرد: در راند دوم بازی را جمع کردم و با اختلاف پیروز شدم. در بازی سوم هم برابر ارمنستان قرار گرفتم و با اختلاف زیاد این حریف را نیز از پیش رو برداشتم.

تکواندوکار تیم دانشجویان ایران درباره بازی آخر خود با حریف قزاق و شکست از او، گفت: من این حریف را درحد خودم نمی دیدم اما اتفاقاتی افتاد که نتوانستم به پیروزی برسم. در هر حال خدا رو شکر که مدال برنز گرفتم و مطمئنا از این تجربیات در آینده استفاده خواهم کرد. من جوان هستم و باید از فرصت‌های بعدی پیش روی خود حداکثر بهره را ببرم. باز هم خدا شاکرم که دست خالی به کشورم باز نمی گردم.