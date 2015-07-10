به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، عبدالملک الحوثی به مناسبت روز قدس گفت: تجاوز به یمن و همه تبعات جنگ علیه یمن سبب فراموشی آرمان فلسطین از سوی ملت یمن نشده است.

وی افزود: ملت یمن یمن روز قدس را با همه توان گرامی می دارد. آنچه تکفیری ها و رژیم سعودی انجام می دهند به نفع اسرائیل و حامیان آن است.

عبدالملک الحوثی تاکید کرد: میان اسرائیل و رژیم سعودی و گروههای تکفیری رابطه آشکاری وجود دارد و این در سوریه مشخص شده است. رژیم سعودی به دنبال حمایت از ملتهای عربی نیست بلکه به دنبال گسترش نفوذ خود با شعله ور کردن فتنه ها و ائتلاف با اسرائیل است.

رهبر انصارالله یمن افزود: آنچه رخ می دهد ربطی به نفوذ ایران ندارد زیرا شر در این منطقه اسرائیل و خطر تکفیری هاست. آل سعود به دنبال گمراه کردن ملت های منطقه و ایرانی دانستن هر که با اسرائیل می جنگد، است.

وی بیان کرد: آل سعود قصد دارد که هرکه مزدور اسرائیل است را عرب و هر که با اسرائیل مقابله می کند ایرانی بشمارد. اسرائیل رژیم سعودی را به ارتکاب جنایات در یمن فجیع تر از جنایاتی که اسرائیل مرتکب شده است، سوق داده است.

عبدالملک الحوثی تاکید کرد: ملت یمن با بمب های آمریکایی و با چراغ سبز و پوشش آمریکا کشته می شوند. ملت یمن خواهان حمایت از مقاومت در فلسطین و لبنان علیه اسرائیل است. یکی از دلایل جنگ علیه یمن مجازات یمنی ها به سبب حمایت آنها از موضوعات امت است.

وی افزود: ما امید زیادی به آتش بسی که سازمان ملل از آن خبر داده است نداریم زیرا ما تجربه تلخی در زمینه آتش بس قبلی داشته ایم. موفقیت آتش بس در گرو پایبندی رژیم سعودی و در گرو توقف تجاوز به شکل کامل است.

عبدالملک الحوثی تاکید کرد: این تجاوز باید متوقف شود و ما ادامه آن را نمی پذیریم و نمی توانیم در قبال آن ساکت باشیم. ما نمی پذیریم که این جنگ با این حجم جنایت و فجیع بودن علیه ما ادامه یابد. ارتش یمن و کمیته های مردمی برای مقابله مستقیم در مرزها تحرک می کنند. اگر جنگ ادامه یابد اقدامات استراتژیک بزرگی برای مقابله با دشمن به کار خواهیم گرفت.

وی افزود: ملت یمن به مدت 40 روز از واکنش به تجاوز سعودی ها خودداری کرد تا کذب بودن ادعاهای سعودی ها را به اثبات برساند. اگر جنگ ادامه یابد چاره ای جز روی آوردن به گزینه های ضروری نیست و همه باید آماده آن باشند. اگر جنگ ادامه یابد ما بسیج عمومی اعلام کنیم و در همه زمینه ها برای اتخاذ گزینه های استراتژیک ضروری برای مقابله با دشمن آماده شویم.

رهبر انصارالله اعلام کرد: ما بر موضع ملت خود در قبال فلسطین تاکید می کنیم و ذره ای از این موضع عقب نشینی نمی کنیم. از همه گروه های سیاسی یمنی می خواهیم که خلاء قدرت را پر کنند و به امور امنیتی توجه داشته باشند.