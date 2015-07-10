چرایی هجمه علیه ایران/ملت یمن و بحرین قابل تمجید هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان گفت: هدف امام خمینی(ره) از روز قدس زنده نگه داشتن موضوع قدس بود. هدف این بود که قدس در متن توجه امت اسلامی قرار گیرد و روز به روز این تصمیم حکیمانه و ارزش آن بیشتر مشخص می شود. با وجود مشکلات بی شمار امت اسلامی اما شاهد بودیم که میلیون ها نفر به دعوت امام خمینی(ره) در روز قدس در اقصی نقاط جهان اسلام لبیک گفتنند و این نشانه دهنده این است که موضوع قدس همچنان در یادها زنده است و در راستای حمایت از قدس است.

وی افزود: ملت یمن که با وجود جنگ، روز قدس را گرامیداشت لایق تعظیم و تحسین است. این نشان دهنده اخلاص و پایداری ملت یمن است که با وجود همه این سختی ها و مشکلات روز قدس را گرامی می دارند.

دبیر کل حزب الله لبنان همچنین با اشاره به مشارکت ملت بحرین در روز قدس گفت: موضع ملت بحرین نیز قابل تقدیر است زیرا به رغم مظلومیتی که این ملت دارد در روز قدس شرکت کرده است و در شهرها و روستاها در حمایت از ملت فلسطین به پا می خیزند زیرا آن را موضوع مرکز و اصل امت اسلامی می دانند. آنها با وجود خطرات امنیتی در بحرین و سرکوب رژیم و تهدید گروه های تکفیری مراسم روز قدس را گرامی می دارند.

وی بیان کرد: صهیونیستها محیط استراتژیک خود را مطلوب می دانند و اینکه در جهان اسلام تهدیدی برای اسرائیل از سوی رژیمها یا ارتش های امت اسلامی نمی بینند. اسرائیل همه شرایط و حوادث منطقه را به سود خود می بیند.

دبیر کل حزب الله درباره حوادث سوریه گفت: در موضوع سوریه صهیونیستها حوادث آن را به مثابه تضعیف یک کشور مقاوم می دانند و صهیونیستها در راستای قانع کردن دنیا برای ملحق کردن جولان اشغالی حرکت می کنند. صهیونیستها همچنین یمن را به عنوان کشوری مستقل و تابع اراده ملت آن یک کشور مقاوم می دانند.

وی افزود: اسرائیل از تحولات منطقه بسیار خرسند است و از جنگ های منطقه خرسند است و اینکه دعوت به ائتلاف عربی-اسرائیلی برای مقابله با تروریسم می کند منظورشان حزب الله و ایران و همه جنبش ها و کشورهای مقاومت و ممانعت است.

دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد: اسرائیل با وجود اینکه ام ارهاب و اصل و سرمنشا تروریسم است اینگونه وانمود می کند که با تروریسم مقابله می کند. اسرائیل فقط ایران را تهدیدی برای خود می داند و از همین روی همه هوش و حواس اسرائیل به ایران است.

سید حسن نصرالله افزود: اسرائیل تنها کشوری که از ناحیه آن احساس تهدید می کند را ایران می داند از همین رو همه دنیا را ضد ایران بسیج کرده است و سئوال اینجاست که دلیل این همه ترس اسرائیل از ایران و فقط از ایران چیست؟ اسرائیل هیچ رژیم عربی را خطری برای خود نمی داند چرا؟ چون که این رژیمهای عربی، فلسطین را فروخته اند. همه طرح ها برخی رژیم های عربی در راستای کمک به فلسطین نیست و مسیر دیگری را می پیماید.

دبیر کل حزب الله لبنان بیان کرد: تنها کشوری که پرچم مخالفت را برافراشته و با به رسمیت شناختن اسرائیل مخالف است جمهوری اسلامی ایران است. از همین رو و با توجه به تهدیدی که برای اسرائیل دارد علیه ایران جنگها به راه انداخته شده و همچنان مورد یورش و محاصره تا به امروز واقع شده است.

وی افزود: نمی توان با فلسطین و قدس بود مگر اینکه با جمهوری اسلامی ایران باشی و نمی توان با ایران دشمنی کنی و ادعا حمایت از فلسطین کنی. زیرا تنها امید برای آزادی قدس و فلسطین جمهوری اسلامی ایران است. بحث طرح صفوی، هلال شیعی و طرح شیعی در واقع دروغ هایی است که زاییده ذهن کسانی است که به اسرائیل خدمت می کنند.

سید حسن نصرالله تاکید کرد: برخی مانع از راهکار سیاسی در سوریه می شوند. سوریه باید موقعیت خود را بازیابد. برخی هنوز به سقوط سوریه دلخوش کرده اند و من از همه می خواهم که به روزها و زمان دلخوش نکنند زیرا سوریه استوار و پابرجاست. کسانی که با سوریه هستند در کنار آن هستند و ما هم با آن هستیم و با آن می مانیم. ما از ابتدا بر راهکار سیاسی برای سوریه تاکید کرده ایم.

وی افزود: ما هنگامی که در سوریه می جنگیم زیر نور خورشید می جنگیم و هر شهیدی که تشییع می کنیم به خاطر سوریه و لبنان و فلسطین است زیرا راه قدس از القلمون و الحسکه و درعا و دیگر مناطق می گذرد. زیرا اگر این مناطق سقوط کند به طور حتم قدس و آرمان آن هم ساقط خواهد شد. راه قدس از یمن می گذرد.

دبیر کل حزب الله لبنان اظهار داشت: آنچه توفان قاطعیت نامیده شد و به دنبال آن بازگشت امید جز شکست چه دستاوردی داشت؟ به نظر می رسد که جنگ یمن بدون هدف است و تنها هدف آن انتقام گیری از ملت یمن است. باید دنیا به عربستان سعودی برای پایین آمدن از درختی که به بالای آن رفته و بن بستی که به آن گرفتار شده است کمک کند. مدافع از سرزمین چاره ای جز حمایت و دفاع از کشورش به هر اندازه که جنگ طولانی بشود، ندارد.

وی درباره انفجار کویت گفت: ما حمله به مساجد خواه در کویت و عربستان سعودی را محکوم می کنیم. اما عملکرد کویت از امیر و دولت و مجلس امت گرفته تا گروههای سیاسی و عالمان شیعی و سنی و توده مردم کویت الگویی عالی در برخورد با این جنایت بود. مردم کویت با اتخاذ این موضع به کشور خود کمک و خدمت کردند زیرا جنایتکاری که این حنایت را مرتکب شد و خود را منفجر کرد به دنبال شعله ور کردن فتنه در کویت بود.

سید حسن نصرالله تاکید کرد: در بحرین هنگامی که تهدیدی علیه مساجد می شود رژیم بحرین به دنبال سوء استفاده از این تهدیدات بر می آید اما ملت بحرین هوشیار است و بر ادامه حرکت و جنبش مسالمت آمیز خود اصرار دارد و امروز با شرکت در راهپیمایی روز قدس در واقع هوشیاری و آگاهی خود را نشان داد.

نصرالله درباره اوضاع لبنان نیز اعلام کرد: درباره وضع لبنان از چند هفته قبل مشخص شده است که کشور رو به بحران می رود اما برخی اقدامی برای حل آن انجام ندادند و این در حالی است که خواسته های جریان ملی آزاد لبنان بر حق است. برخی فکر می کنند که می توانند میشل عون را منزوی کنند و این برداشت اشتباهی است. همپیمانان میشل عون وی و جریان ملی آزاد را رها نمی کنند. ما شرکت در تظاهرات در کنار جریان ملی آزاد را صلاح ندیدیم همانطور که میشل عون نیز درخواستی در این زمینه از ما نکرد زیرا وی حجم مسئولیت ها را می داند.

وی افزود: باید راهکار و ساز و کاری برای فعالیت کابینه مشخص شود. نه عون و نه هیچ یک از همپیمانان خواستار ساقط کردن دولت یا توقف فعالیت آن را ندارد اما ما می خواهیم که دولت به شکل درست و قانونی فعالیت کند. درباره پارلمان لبنان ما خواستار فعالیت طبیعی و عادی آن هستیم ما خواستار گشایش دوره ویژه پارلمان هستیم و این که فعالیت را انجام دهد و ما به حکمت و بردباری نبیه بری رئیس پارلمان ایمان داریم. بحران کابینه باید از طریق رایزنی جریان المستقبل با جریان ملی آزاد حل شود. زیرا دلخوش کردن به زمان و منزوی کردن میشل عون اشتباه است.

نصرالله بیان کرد: ما از ائتلاف با جریان ملی آزاد دست نمی کشیم و گزینه های ما ائتلاف با این جریان است. بنابراین بهتر است که رایزنی میان المستقبل و جریان ملی آزاد صورت گیرد و ما حامی این موضوع هستیم و به آن می پیوندیم. لبنان امروز بیش از هر زمان دیگری به نهادهای قانونی و همزیستی مسالمت آمیز نیاز دارد. زیرا همزیستی و شراکت واقعی به نفع لبنانی هاست و باید به گفتگو و همسویی به جای دلبستن به تحولات منطقه ای و بین المللی توجه شود.

وی افزود:با توجه به حوادث اطراف ما در برابر ملت فلسطین جز مقاومت برای حفظ کرامت و بازپس گیری اراضی اشغال شده خود راهی دیگری نیست و ما مجددا عهد می بندیم که حامی مقاومتی که از مقدسات در برابر طرح های هیمنه و شهرک سازی حمایت کند، هستیم.