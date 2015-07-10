تیم های میکس ایران از راهیابی به نیمه نهایی بازماندند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون جانبازان و معلولان، در بخش کامپوند نیز تیم میکس ایران متشکل از هادی نوری و سمیه عباسپور تا یک چهارم با موفقیت پیش رفتند اما موفق به صعود به مرحله نیمه نهایی نشدند.

بدین ترتیب رقابتهای روز سوم برای کاروان ایران با انجام رقابت های میکس، پایان یافت.

مجید کهتری، رئیس انجمن تیر و کمان، در خصوص عملکرد کمانداران ایرانی گفت: همان طور که قبلا نیز اعلام شده بود، مسابقات چک صرفا برای ما جنبه تدارکاتی دارد و بیش از کسب نتیجه و مقام، به اصلاح اشکالات و همین طور محک زدن کمانداران فکر می کنیم.

وی افزود: با تغییر ایجاد شده در کادر فنی و به دنبال آن تغییراتی که در تکنیک کمانداران ایجاد شد، به دنبال فرصتی بودیم تا در یک رویداد رسمی، ملی پوشان درشرایط جدید محک بخورند که مسابقات جمهوری چک این فرصت را فراهم کرد.

کهتری اعلام کرد: قرار بود مسابقات فینال در بخش کامپوند وریکرو، فردا، شنبه، انجام شود که با اعلام کمیته مسابقات، زمان برگزاری مسابقات فینال به روز یکشنبه، ۲۱ تیر ماه موکول شد.

بر این اساس، ابراهیم رنجبر و سمیه عباسپور، روز یکشنبه، ۲۱ تیر ماه برای کسب نشان طلای بخش ریکرو و کامپوند به مصاف حریفان خواهند رفت.

تورنمنت بین المللی تیر و کمان جمهوری چک با حضور نمایندگان ۲۵ کشور از۱۷ تیر ماه به صورت رسمی آغاز شد و تا ۲۲ این ماه در جریان خواهد بود.

این رقابتها فاقد سهمیه مستقیم بازی های پارالمپیک است و صرفا در زمره رقابت های WORLD RANKING قرار دارد و از این رو مسابقات تدارکاتی خوبی برای رقابت های جهانی کسب سهمیه آلمان به شمار می رود.

تیم ملی تیر و کمان جانبازان و معولان جمهوری اسلامی ایران با ترکیب ابراهیم رنجبر، غلامرضا رحیمی، هادی نوری، کاظم تن، مجید کاکوش، فرزانه عسگری، راضیه شیرمحمدی و سمیه عباسپور و با هدایت نیکولاویچ، مصطفی حبیبیان و کلثومه غلامی، در این مسابقات شرکت کرده است.