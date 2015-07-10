چه کسی نظر اوباما را برگرداند؟/دیپلمات ضدایرانی عامل حبس دود سفید

دبه در آوردن طرف آمریکایی در ساعت صفر مذاکرات هسته ای طی ۲۴ ساعت اخیر به صورتی ویژه مورد توجه خبرنگاران و تحلیلگران حاضر در محل مذاکرات هسته ای قرار گرفته است. اصلی ترین سوال خبرنگاران، به عوامل و عناصر دخیل در عهد شکنی اخیر طرف غربی باز می گردد.

یک منبع آگاه غربی حاضر در محل مذاکرات در این باره به خبرنگار اعزامی مهر به وین گفت: «از همان ابتدا میان جان کری وزیر امور خارجه و «سوزان رایس» مشاور امنیت ملی اوباما بر سر موضوع حساس رفع تحریم های ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد اختلاف وجود داشت که همین امر منجر به عدم اعلام نظر قطعی رئیس جمهور آمریکا در خصوص این موضوع اختلافی شده بود.»

وی افزود: «با این حال به نظر می رسد سوزان رایس توانسته است نظر اوباما را نسبت به سخت گیری بیشتر در حوزه رفع تحریم های شورای امنیت جلب نماید.»

لازم به ذکر است که باراک اوباما چهارشنبه شب و در یک پیام مهم که از طریق ویدئو کنفرانس به تیم مذاکره کننده آمریکا منتقل شد، بر سر توافقات صورت گرفته حول موضوع رفع تحریم ها «دبه» درآورده و خواستار اتخاذ مواضع سخت تر از سوی جان کری و همراهانش شد.

سوزان رایس، مشاور امنیت ملی فعلی اوباما و نماینده سابق ایالات متحده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد است. وی به لحاظ سیاسی در زمره دموکرات های تندرو محسوب می شود.

رایس از ابتدای مذاکرات هسته ای نه تنها نقش موثری در ایجاد توافق میان دو طرف ایفا نکرده است، بلکه در جریان تمدید هفت ماهه مذاکرات در آذرماه سال گذشته نیز نقش مستقیم و بارزی ایفا کرد.