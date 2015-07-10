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۱۹ تیر ۱۳۹۴، ۲۰:۵۷

گزارش مهر از وین؛

چه کسی نظر اوباما را برگرداند؟/دیپلمات ضدایرانی عامل حبس دود سفید

چه کسی نظر اوباما را برگرداند؟/دیپلمات ضدایرانی عامل حبس دود سفید

از همان ابتدا میان جان کری وزیر امور خارجه و «سوزان رایس» مشاور امنیت ملی اوباما بر سر موضوع حساس رفع تحریم های ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد اختلاف وجود داشت.

دبه در آوردن طرف آمریکایی در ساعت صفر مذاکرات هسته ای طی ۲۴ ساعت اخیر به صورتی ویژه مورد توجه خبرنگاران و تحلیلگران حاضر در محل مذاکرات هسته ای قرار گرفته است. اصلی ترین سوال خبرنگاران، به عوامل و عناصر دخیل در عهد شکنی اخیر طرف غربی باز می گردد.

یک منبع آگاه غربی حاضر در محل مذاکرات در این باره به خبرنگار اعزامی مهر به وین گفت: «از همان ابتدا میان جان کری وزیر امور خارجه و «سوزان رایس» مشاور امنیت ملی اوباما بر سر موضوع حساس رفع تحریم های ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد اختلاف وجود داشت که همین امر منجر به عدم اعلام  نظر قطعی رئیس جمهور آمریکا در خصوص این موضوع اختلافی شده بود.»

وی افزود: «با این حال به نظر می رسد سوزان رایس توانسته است نظر اوباما را نسبت به سخت گیری بیشتر در حوزه رفع تحریم های شورای امنیت جلب نماید.»

لازم به ذکر است که باراک اوباما چهارشنبه شب و در یک پیام مهم که از طریق ویدئو کنفرانس به تیم مذاکره کننده آمریکا منتقل شد، بر سر توافقات صورت گرفته حول موضوع رفع تحریم ها «دبه» درآورده و خواستار اتخاذ مواضع سخت تر از سوی جان کری و همراهانش شد.

سوزان رایس، مشاور امنیت ملی فعلی اوباما و نماینده سابق ایالات متحده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد است. وی به لحاظ سیاسی در زمره دموکرات های تندرو محسوب می شود.

رایس از ابتدای مذاکرات هسته ای نه تنها نقش موثری در ایجاد توافق میان دو طرف ایفا نکرده است، بلکه در جریان تمدید هفت ماهه مذاکرات در آذرماه سال گذشته نیز نقش مستقیم و بارزی ایفا کرد.

کد مطلب 2855650

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    نظرات

    • متین ۲۲:۲۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۹
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      آمریکایی ها بسیار مزور و ریاکار هستند. این حرف ها هم تلاش برای تطهیر چهره اوباما و کری است. درحالی که حاکمیت آمریکا همین است. فقط هر کدام نقش خود را بازی می کنند و هدف یکی است. کاش مسئولان فریب چهره مکارانه آنها را نخورند و به خاطر آنها به خودی ها خنجر نزنند.
    • محسن121 ۰۳:۱۷ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۰
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      گرگ های غیر قابل اعتماد/ شما ضرر کردید
    • امير ۰۷:۲۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۰
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      اين احمقانه است كه شما فكر كنيد يك نفر در آمريكا تصميم مي گيرد!؟؟
    • علیرضا گودرزی ۰۷:۴۱ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۰
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      به نظر می رسد طرف مذاکرات باذهنیت کسب حداکثر منافع و تضعیف دولت و حکومت سربلند ایران سر میز مذاکره حضور دارد.
    • ز م ۱۱:۴۱ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۰
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      فراموش نشود که این خانم سوزان رایس خواهر کاندولیسا رایس است که وزیر خارجه بوش جنگ طلب بود حالاهم راه او را در دولت اوباما ادامه می دهد.شاید هم خواب ریاست جمهوری آمریکا را می بیند و در رویای جنگ انتخاباتی با خانم کلینتون است. به هر حال گرد وغبار این معرکه به چشم ما خواهد رفت . امید من به توافق تنها 10 درصد است.
    • قاسم ۱۶:۰۴ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۰
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      خوب معلومه خانوم تو کاخ سفید خیلی لفت و لیس بهتری با اوباما داره!!!! ای دخترک ناقلا
    • سیدمحسن ۲۰:۱۵ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۰
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      هرکی که داره چوب لای چرخ ملت عزیزایران میزاره وباعث گرفتاری میشه خدالعنتش کنه.
    • علی ۲۰:۴۱ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۰
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      اصلا هفتاد سال سیاه که توافق نشه این بی شرفای آمریکائی چی فکر کردن تمام دنیا میدون مقصر امریکاست ما اصلا نباید از اونا بترسیم شل بزنیم سفت میخوریم

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