مبلمان شهری «بیرانشهر» لرستان ارتقا یابد

به گزارش خبرنگار مهر، هرمز نصیری شامگاه جمعه در بازدید از وضعیت مبلمان شهری بیرانشهر با بیان اینکه مبلمان شهری باید متناسب با نیازهای شهروندان در این شهر ارتقا یابد اظهار داشت: احداث آب نما، ایجاد فضای سبز، احداث بوستان ها و آسفالت معابر از ضرورت ها و نیازهای اساسی شهروندان است که شهرداری باید با مشارکت مردم در این راستا تلاش کند.

وی با اشاره به عدم درآمد ثابت شهرداریهای استان به خصوص شهرداری بیرانشهر افزود: متاسفانه درآمد شهرداری آن گونه که انتظار می رود کفاف اجرای پروژه های عمران شهری را نمی دهد و مردم باید با پرداخت عوارض ها شهرداری در این راستا همکاری کنند.

بنا بر این گزارش، در این بازدید که اعضا شورای اسلامی بیرانشهر نیز حضور داشتند سلیمانی شهردار این شهر افزایش سرانه فضای سبز، احداث میدان و آب نما، احداث پارک جنگلی و آسفالت معابر را از جمله پروژه های عمران شهری در حال اجرا در این شهر عنوان کرد.