به گزارش خبرنگار مهر، بوشهر یکی از استان‌های استراتژیک کشور است که دارای ظرفیت‌های متنوعی در بخش‌های مختلف است که می‌توان به نیروگاه اتمی بوشهر، پارس جنوبی و شمالی، پایانه‌های نفتی جزیره خارگ، کارخانه‌های سیمان کنگان و دشتستان، پتروشیمی‌ها، بزرگترین بندر صیادی کشور و گمرکات استان اشاره کرد.

یکی از خطراتی که منابع انرژی و اقتصادی کشور در استان بوشهر را تهدید می‌کند، آتش‌سوزی‌های گاه و بیگاهی است که خسارات زیادی را به این منابع حیاتی کشور تحمیل می کند.

با توجه به تجربه تلخ بروز چند آتش سوزی در پارس جنوبی که منجر به خسارات زیادی شد، می توان پیش بینی کرد که در صورت بروز یک آتش سوزی بزرگ در مکان های حیاتی تر از ساختمان اداری پارس جنوبی، چه خسارت‌ها و پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت و اینکه آیا مهار آن آتش ممکن خواهد بود؟

نمونه آخر آتش سوزی در ساختمان برج تندگویان پارس جنوبی بود که متاسفانه چندین طبقه آن به طور کامل در آتش سوخت و آتشنشانان نیز با تمام تلاشی که انجام دادند، موفق به مهار آتش نشدند. دلیل موفق نشدن آتشنشانان این بود که ساز و کار و تجهیزات آتشنشانی موجود در منطقه جوابگوی حجم بالای آتش به ویژه در ارتفاع بالا نبود.

آتش‌سوزی در اسکله بندر دیر نیز نمونه دیگری از این حوادث بود که نبود امکانات مورد نیاز باعث شد تا حجم آتش با سرعت بالایی گسترش یابد و مهار آن با سختی‌های زیادی روبرو شد.

مسلما چنانچه آتش سوزی ابعاد بزرگ‌تر و سخت‌تری داشته باشد ممکن است خطر جانی نیز در پی داشته باشد.

اگر به هر نحو آتش سوزی در مخازن و یا دکل‌ها اتفاق بیافتد، پیامدهای آن معلوم نیست ولی چیزی که مشخص است اینکه تجهیزات کنونی آتشنشانی در استان به هیچ وجه جوابگوی آتش سوزی های کلان و سخت نیست.

نقاط مختلف استان بوشهر از بالگرد آتشنشانی محروم است. با وجود دکل های نفتی و گاز در دل دریا، لزوم وجود بالگردهای آتشنشانی امری اجتناب نپذیر و ضروری است.

با وجود صنایع عظیم موجود در استان بوشهر و مخصوصا جنوب استان که سهم قابل توجهی در تولید و درآمد کشور دارند، لزوم ایجاد یک مرکز بزرگ ایمنی و آتشنشانی با تمام تجهیزات و ساز و کارها امری واجب و ضروری است که امیدواریم از کانال های استان و سازمان منطقه ویژه پارس دنبال شود.

استان بوشهر به قطب ایمنی و آتش نشانی کشور تبدیل شود

عبدالله حسینی کنگانی شهردار کنگان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: با توجه به حضور صنایع و عمده سرمایه های اقتصادی و انرژی کشور که در پارس جنوبی و شهرستان کنگان و عسلویه قرار دارد، می طلبد که قطب ایمنی و آتش‌نشانی کشور در اینجا باشد.

وی گفت: با توجه به حجم عظیم نفت، گاز، گوگرد و... موجود در منطقه، در صورت بروز اتفاق بزرگ، نمی توان آن را جمع کرد. استان بوشهر با وجود پارس شمالی و پارس جنوبی، پالایشگاه فجر جم، نیروگاه اتمی بوشهر و غیره، باید به قطب ایمنی و آتش نشانی کشور تبدیل شود یعنی چیزی برابر با پایتخت یا حتی بالاتر از آن.

کنگانی پیشنهاد داد: باید با تعریف یک سایت یا فاز مرتبط، از آموزش ایمنی و آتش نشانی تا استقرار بالگردهای اطفای حریق، در آن وجود داشته باشد؛ به عبارتی همه زمینه های امداد و نجات در حوزه‌های مختلف در این فاز یا سایت وجود داشته باشد. این پیشنهاد را قبلا به مدیر عامل سابق منطقه ویژه پارس داده ایم.

وی ادامه داد: تجهیزاتی که در حال حاضر در منطقه وجود دارد، هیچ کدام در هنگام حادثه کارایی لازم ندارد زیرا ما چند بار شاهد این ماجرا بوده ایم و نمونه آن آتش سوزی در ساختمان مرکزی سازمان منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس بود که نتوانستند آن را به موقع مهار کنند.

وی اضافه کرد: حال اگر این حادثه در تاسیسات و مخازن، میعانات گازی و گوگرد وغیره اتفاق بیفتد، مطمئنا حجم و دامنه حادثه به راحتی قابل جمع کردن و مهار نیست.

بالگردهای آتش‌نشانی در استان مستقر شود

وی گفت: هر چند از جانب منطقه ویژه پارس از شهرداری کنگان درخواست در اختیار گذاشتن یک هکتار زمین در آن محل شد که ما عنوان کردیم اگر چنین زمینی در آن مکان داشتیم، آن را می فروختیم و با آن تجهیزات ایمنی و آتش نشانی تهیه می‌کردیم.

شهردار کنگان اظهارکرد: سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با این عظمت و اهمیتی که دارد باید مرکز آتشفشانی اطفاء حریق هوایی باشد. اگر خدا ناخواسته چنانچه حادثه ای برای دکلی در دریا اتفاق بیفتد، بالگردهای آتشنشانی مستقر در منطقه، سریعا اقدام کنند.

فاز ایمنی و اطفای حریق در پارس جنوبی ایجاد شود

کنگانی اضافه کرد: همانگونه که منطقه ویژه پارس، فازهای متعدد گازی تعریف کرده است، باید یک فاز نیز برای ایمنی و اطفای حریق تعریف می کرد؛ مرکزی بسیار قوی که حتی قابلیت آموزش نیروهای مرتبط، برای سراسر کشور را نیز دارا باشد؛ مانند فازی که باید برای موضوع پسماند پارس جنوبی تعریف می کردند ولی انجام نشد.

وی ادامه داد: اتفاقی که هفته گذشته در دیر(بزرگ ترین بندر صیادی کشور) افتاد، باید مسئولان سازمان بنادر و کشتیرانی را بر آن دارد که مرکز قوی ایمنی و اطفاء حریق در اسکله ها ایجاد کنند.

کنگانی افزود: باید یک سری شناورهای آتش نشانی در منطقه ما که هم صنعتی است و هم جمعیت زیاد و تاسیسات حیاتی دارد، مستقر کنند.

وی گفت: در زمانی که آتش سوزی در حوضچه‌ای است که اطفای آن ممکن نیست، می توان از طریق این شناورها، اقدامات لازم را انجام داد. ممکن است گاهی اوقات نیاز باشد برای خاموش کردن آتش از سمت دریا اقدام کرد که در این صورت این نوع شناورها بسیار به کار می‌آیند.

لزوم افزایش ایمنی شناورها/ همه شناورها بیمه می‌شوند

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باید با شناخت مسائل و مشکلات موجود در استان، تصمیم‌گیری‌های مناسبی برای پیشگیری از اتفاقات داشته باشیم تا شاهد اتفاقات کمتری در این زمینه باشیم.

سید محمد حسن باستی با اشاره به ظرفیت بالای فعالیت دریانوردی تجاری و صیادی در استان، اضافه کرد: یکی از مشکلات در زمینه آتش‌سوزی در اسکله‌ها و بنادر استان است که تلاش داریم تا ایمنی در اسکله‌ها افزایش یابد.

وی افزود: در نشست مدیریت بحران استان تاکید کردیم که اسکله‌های شهرستان‌های استان بوشهر از لحاظ ضوابط ایمنی کنترل شده و گزارشی از وضعیت این مناطق ارائه شود تا شاهد تصمیم‌گیری در این زمینه باشیم.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر ادامه داد: همه شناورهای استان بوشهر باید بیمه شوند و هیچ شناوری بدون بیمه حق تردد در آب‌های این استان را ندارد تا در صورت بروز خطری برای آنها، خسارت‌ها قابل جبران باشد.

وی با تاکید بر لزوم آسیب‌شناسی اسکله‌ها از لحاظ ضوابط ایمنی گفت: در حال حاضر هفت شهر بندری استان دارای شبکه رینگی اطفای حریق ثابت و مانیتورینگ هستند.

باستی گفت: از اداره بنادر استان خواسته‌ایم که فاکتورهای استاندارد ایمنی شناورها، وضعیت ایمنی آنان در حالت کشیک، وجود کپسول آتش نشانی در هر شناور و وجود یک فرد آموزش دیده در هر شناور برای کنترل سریع حادثه در زمان استراحت شناور به طور خاص بررسی شود.

ایجاد سیستم اطفای حریق در هفت بندر استان بوشهر

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از ایجاد سیستم ثابت اطفای حریق در هفت بندر استان خبر داد و گفت: در چهار بندر گناوه، دیلم، بوالخیر و کنگان این سیستم راه‌اندازی شده است.

محمد راستاد همچنین از ایجاد این سیستم در سه بندر دیگر استان خبر داد و افزود: در بنادر دیر، عسلویه و محمد عامری نیز این سیستم در مراحل بهره‌برداری قرار گرفته است و به زودی تکمیل و افتتاح خواهد شد.

وی همچنین از ایجاد یک پایگاه جستجو و نجات دریایی با فعالیت یک فروند شناور ناجی در استان خبر داد و اضافه کرد: این پایگاه به زودی در بندر عامری افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ادامه داد: تاکنون سه شناور ناجی در اختیار داشتیم که یک فروند نیز اخیرا ساخته شده و تحویل ما شده است و به زودی به بهره‌برداری می‌رسد.

نیاز استان به تجهیز مراکز آتش‌نشانی و استقرار بالگرد آتش‌نشان

سیستم ایمنی در نقاط مختلف استان بوشهر ضعیف است و در هنگام بروز سوانح شاهد بروز مشکلاتی برای مقابله با بحران‌ها به ویژه در حوادث آتش‌سوزی هستیم که باعث وقوع خسارات بالایی در این زمینه شده است.

استقرار یک فروند بالگرد آتش‌نشان یکی از نیازهای اساسی استان بوشهر است که می‌طلبد با توجه به ظرفیت‌های بالای اقتصادی و انرژی استان بوشهر، این بالگرد تهیه و در استان مستقر شود.

بسیاری از مراکز آتش‌نشانی استان بوشهر نیز از داشتن امکانات مناسب محروم هستند و باید تلاش ویژه‌ای برای تجهیز مراکز آتش‌نشانی در استان صورت بگیرد.

یکی از نیازهای استان بوشهر، ایجاد یک پایگاه مرکزی بسیار مجهز با امکانات ویژه برای اینگونه حوادث است که می‌تواند در هنگام بروز حوادث به نقاط مختلف اعزام شده و خدمات‌دهی کند.

گزارش: مصطفی صفایی