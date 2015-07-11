به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، سازمان توزیع جوایز اسکار (آکادمی علوم و هنرهای سینمایی) ناگزیر شد سالن شماره ۱۱۱ خیابان ۵۹ شرقی، جایی که آن را خانه ساحل شرقی می نامید به مالک آن تحویل دهد. این سالن با ۲۲۰ صندلی بیش از ۱۲ سال است که در اجاره آکادمی اسکار است و مالک اصلی آن یعنی کمپانی «لایت هاوس اینترنشنال» بدلیل ادغام با یک موسسه دیگر آن را واگذار کرده است و حالا آکادمی باید به دنبال گزینه دیگری باشد.

بخش زیبا و دیدنی این ساختمان را که به «سینمای آکادمی در لایت هاوس» معروف است تئودور کالومیراکیز، مهندس و طراح علاقه مند به سینما طراحی کرده و در سال ۲۰۱۰ با صرف هزینه ای در حدود ۱.۲ میلیون دلار، این بخش بازسازی شده که هزینه آن را چارلز.اس کوهن، مدیر کمپانی تولید و توزیع کوهن پرداخت کرده است.

با نزدیک شدن به مراسم اسکار، آکادمی با چالش پذیرایی و اجرای برنامه های داوری خود برای ۷۵۰ عضو آکادمی که در نیویورک زندگی می‌کنند، روبرو خواهد شد.

آکادمی تا آخر جولای برنامه های خود را به‌صورت موقت در همین سالن اجرا خواهد کرد و باقی برنامه ها در سالن دالبی ۸۸ اجرا خواهد شد تا زمانی که آکادمی بتواند جای ثابتی را برای برنامه های خود پیدا کند.

یکی دیگر از گزینه های آکادمی سالن سینمای مدرسه هنرهای تجسمی است، اما احتمالاً آکادمی محلی را انتخاب خواهد کرد که به مرکز و قسمت غربی شهر نزدیک تر باشد، جایی که بیشتر اعضا در آنجا زندگی می‌کنند.