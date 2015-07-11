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۲۰ تیر ۱۳۹۴، ۷:۳۳

گزارش خبرنگار اعزامی از کره جنوبی؛

صاحبی حذف شد/ دو تکواندوکار صعود کردند

صاحبی حذف شد/ دو تکواندوکار صعود کردند

فرزانه صاحبی تکواندوکار تیم دانشجویان دختر ایران با شکست برابر حریف ونزوئلایی از دور این مسابقات کنار رفت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر  از کره جنوبی، در ادامه رقابتهای تکواندو دانشجویان جهان صبح امروز شنبه مهران عسگری موفق شد با کسب امتیاز طلایی و در مجموع با امتیاز ۶ بر ۵ نماینده قبرس را شکست بدهد و راهی مرحله بعد شود.

احمد خسروفر دیگر نماینده ایران هم موفق شد مقابل حریف مکزیکی با نتیجه ۱۲ بر ۹ پیروز شود و راهی مرحله بعد شود.

در بخش زنان و در وزن ۶۲- کیلوگرم، فرزانه صاحبی یکی از نمایندگان دختر ایران در یونیورسیاد برابر «مارتینز» از ونزوئلا با نتیجه ۱۳ بر ۱۱ شکست خورد تا از راهیابی به مراحل بالاتر باز بماند.

کد مطلب 2855719

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