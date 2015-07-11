صاحبی حذف شد/ دو تکواندوکار صعود کردند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از کره جنوبی، در ادامه رقابتهای تکواندو دانشجویان جهان صبح امروز شنبه مهران عسگری موفق شد با کسب امتیاز طلایی و در مجموع با امتیاز ۶ بر ۵ نماینده قبرس را شکست بدهد و راهی مرحله بعد شود.

احمد خسروفر دیگر نماینده ایران هم موفق شد مقابل حریف مکزیکی با نتیجه ۱۲ بر ۹ پیروز شود و راهی مرحله بعد شود.

در بخش زنان و در وزن ۶۲- کیلوگرم، فرزانه صاحبی یکی از نمایندگان دختر ایران در یونیورسیاد برابر «مارتینز» از ونزوئلا با نتیجه ۱۳ بر ۱۱ شکست خورد تا از راهیابی به مراحل بالاتر باز بماند.