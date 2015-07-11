اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ قیمت مواد غذایی ارزان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

اینوستینگ : قیمت جهانی طلا با ۱۰ دهم درصد افزایش به رقم یکهزار و ۱۶۰ دلار و ۴۰ سنت در هر اونس رسید.

ای بی سی : نرخ بیکاری استرالیا در ماه «می» به ۸.۲ درصد افزایش یافت.

داو جونز : حجم تولیدات صنعتی فرانسه در ماه «می» افزایش داشت، این در حالی است که در ماه آوریل این شاخص با کاهش چشمگیر روبرو شد.

شینهوا : چین به «سازمان همکاری شانگهای» انگیزه جدیدی تزریق خواهد کرد.

پی تی آی : بیانیه شهر «یوفو» روسیه در اجلاس کشورهای عضو «بریکس»، «توسعه همکاری صنعتی» اعلام شد.

یورو استات : بدهی یونان ۵۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار است.

رویترز : شاخص کسر تجارت انگلیس در ماه «می» به پایین ترین میزان در دو سال اخیر رسید.

بلومبرگ : شرکت خودروسازی «نیسان» اعلام کرد که به دلیل سقوط شاخص بورس چین، بازار این کشور را با دقت بیشتری رصد می کند.

وی ان اس : سرمایه گذاران کشورهای عضو منطقه «آسه آن»، ۵۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در ویتنام سرمایه گذاری کرده اند.

آی بی جی ایی : تعداد بیکاران در برزیل به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسید.

نیوز نو : قوانین اتحادیه اروپا به سرمایه گذاری در ایرلند آسیب جدی وارد می کند.

رویترز : شاخص قیمت جهانی غذا به پایین ترین رقم در ۶ سال اخیر رسید.

آر تی تی : صادرات آلمان در ماه «می» از رشد ۱.۷ درصدی برخوردار بود.