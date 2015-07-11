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۲۰ تیر ۱۳۹۴، ۹:۲۳

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ قیمت مواد غذایی ارزان شد

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ قیمت مواد غذایی ارزان شد

مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته منتشر شد.

به  گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

اینوستینگ : قیمت جهانی طلا با ۱۰ دهم درصد افزایش به رقم یکهزار و ۱۶۰ دلار و ۴۰ سنت در هر اونس رسید.

ای بی سی : نرخ بیکاری استرالیا در ماه «می» به ۸.۲ درصد افزایش یافت.

داو جونز : حجم تولیدات صنعتی فرانسه در ماه «می»  افزایش داشت، این در حالی است که در ماه آوریل این شاخص با کاهش چشمگیر روبرو شد.

شینهوا : چین به «سازمان همکاری شانگهای» انگیزه جدیدی تزریق خواهد کرد.

پی تی آی : بیانیه شهر «یوفو» روسیه در اجلاس کشورهای عضو «بریکس»، «توسعه همکاری صنعتی» اعلام شد.

یورو استات : بدهی یونان ۵۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار است.

رویترز : شاخص کسر تجارت انگلیس در ماه «می» به پایین ترین میزان در دو سال اخیر رسید.

بلومبرگ : شرکت خودروسازی «نیسان» اعلام کرد که به دلیل سقوط شاخص بورس چین، بازار این کشور را با دقت بیشتری رصد می کند.

وی ان اس : سرمایه گذاران کشورهای عضو منطقه «آسه آن»، ۵۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در ویتنام سرمایه گذاری کرده اند.

آی بی جی ایی : تعداد بیکاران در برزیل به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسید.

نیوز نو : قوانین اتحادیه اروپا به سرمایه گذاری در ایرلند آسیب جدی وارد می کند.

رویترز : شاخص قیمت جهانی غذا به پایین ترین رقم در ۶ سال اخیر رسید.

آر تی تی : صادرات آلمان در ماه «می» از رشد ۱.۷ درصدی برخوردار بود.

 

کد مطلب 2855741
علیرضا کمندی

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