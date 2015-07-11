مسابقات والیبال جام رمضان نونهالان و نوجوانان در اراک آغاز شد

سیدمصطفی رضایی، رئیس هیات والیبال اراک در گفتگو با خبرنگار مهر در شب پایانی مسابقات گفت: مسابقات والیبال بزرگسالان با شرکت شش تیم شامل راه و شهرسازی، تفرش، هسکو، جوانان، امید یک و امید دو به صورت دوره ای آغاز شده بود، پس از انجام ۱۵ مسابقه با شناخت تیم های برتر پایان یافت.

وی افزود: در این رقابت ها تیم امید دو در سکوی نخست ایستاد، تیم راه و شهرسازی دوم شد و تیم تفرش هم به مقام سوم دست یافت.

رئیس هیات والیبال اراک با اشاره به اینکه این مسابقات از کیفیت بالایی برخوردار بود اظهار داشت: مسابقات والیبال جام رمضان نوجوانان نیز با شرکت ۱۱ تیم شامل تیم های هیات یک، هیات دو، هیات سه، هیات چهار، پارس یک،پارس دو، نوین یک، نوین دو، آذرخش یک، آذرخش دو و اتحاد از شب گذشته در سالن ورزشی ۲۲ بهمن اراک آغاز شده است.

وی افزود: این مسابقات در سه گروه به صورت دوره ای با انجام ۲۳ مسابقه تا ۲۷ ماه جاری ادامه خواهد داشت.

رضایی اضافه کرد: مسابقات والیبال جام رمضان نونهالان نیز از بیستم تیرماه با شرکت هفت تیم استقلال، نوین، آریا، پارس یک، پارس دو، آذرخش و مخابرات آغاز می شود.

وی اعلام کرد: این مسابقات به صورت دوره ای با انجام ۱۳ مسابقه تا ۲۴ ماه جاری دنبال می شود.

به گفته رئیس هیات والیبال اراک حضور تیم های پایه امسال نسبت به سال گذشته چشمگیرتر بود.

رئیس هیات والیبال اراک اسامی تیم قهرمان را به این شرح اعلام کرد: میلاد امیدی، حسن سوسن آبادی، مهیار خسروانی، حامد محمدی، علی صادقیه و محمدرضا حیدری به مربیگری اکبر بهرامی نیا و محسن رجبیان.