جولان متکدیان تایباد در پناه قانون/ برخورد قضایی راه حل نیست

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان مرزی تایباد با جمعیت ۱۲۰هزار نفر و با وجود برخورداری از موسسات خیریه، نهادهای حمایتی و همچنین پایبندی مردم به مبانی دینی اما از پدیده ای به نام تکدی گری سال ها است که در رنج است.

مشکل تکدی گری که در حال حاضر در این شهرستان مرزی به شغلی حرفه ای و پیشه ای پر در آمد و سازمان یافته تبدیل شده است یکی از معضلات اجتماعی است که تاکنون جدیت قابل توجهی از طرف مسئولان برای حل این مشکل نشان داده نشده است.

بی توجهی به این موضوع سبب شده تا متکدیان در این شهرستان بدون هیچ مزاحمتی برای مسافران وگردشگران و همچنین شهروندان مزاحمت ایجاد کرده و علاوه بر ابراز نارضایتی موجب رعب و وحشت خانواده ها شوند و تا جایی پیش برود که در حاشیه شهر با ایجاد آلونک پایگاه و شهرکی برای این قشر بنا شود.

حضور بیش از حد متکدیان و ملقب به «کولی ها» در ورودی شهر تایباد و جولان آنها در پمپ بنزین ها، جایگاه های سی ان جی و سایر اماکن عمومی علاوه بر ایجاد چهره نازیبا موجب سلب آسایش شهروندان شده است.

زندگی خارج از دایره قانون

حمزه توکلی از جمله شهروندان تایبادی است که با ابراز نارضایتی از این موضوع می گوید: کولی ها و متکدیان تنها قشری در این شهرستان هستند که به نظر می رسد از دایره قانون خارج هستند.

وی افزود: در هر کجا که به دنبال نشاط برای خانواده باشی امکان ندارد که یکی از این متکدیان برای مکدر ساختن روحیه خانواده ات حاضر نشود.

وی افزود: بسیاری از مردم که برای تفریح شبانه به اماکن عمومی عزیمت می کنند با این مشکل روبرو هستند و به دلیل ترس از چهره های ژنده پوش این افراد با ناراحتی و گاهی وحشت فرزندانشان اوقات خود را سپری می کنند.

این شهروندان تایبادی بیان کرد: تامین امنیت خاطر شهروندان یکی از وظایفی است که در قانون برای آن تعریف داریم و لذا فرمانداری و نیروی انتظامی در این راستا باید وارد میدان شوند.

این شهروند ابراز داشت: بخش زیادی از این افراد را معتادان و افراد بدون شناسنامه تشکیل می دهند که ممکن است در سرقت ها از منازل و یا حتی مساجد نیز مشارکت کنند و امنیت اجتماعی را مختل کنند اما متاسفانه با وجود این همه آسیب تاکنون اقدامی برای جمع آوری آنها از طرف مسئولان به ویژه نیروی انتظامی به عنوان عامل ایجاد نظم و امنیت اجتماعی انجام نپذیرفته است.

وی افزود: بسیاری از این متکدیان به صورت حرفه ای مبادرت به کار می کنند که برای بسیاری از مردم این نکته آشکار است اما دلیل بی تفاوتی مسئولان در این راستا سوالی است که در ذهن مردم بی پاسخ مانده است.

این شهروند تایبادی عنوان کرد: شایسته نیست در حالی که متکدیان در پناه قانون مشغول به فعالیت و درآمد زایی هستند آنوقت مردم تایباد مجبور به تکدی برای حقوق شهروندی و اجتماعی خود از مسئولان باشند؟

تقسیم بندی متکدیان

معاون اداره بهزیستی شهرستان تایباد دراین رابطه گفت: متکدیان این شهرستان را به چند دسته می توان تقسیم کرد.

حسین قاینی بهلولی به مهر گفت: یک دسته از این افراد ملقب به کولی ها هستند که ازخارج استان به این شهر مهاجرت کرده و در ورودی شهر تجمع کرده اند و دسته ای دیگر را معتادانی تشکیل می دهند که برای تهیه پول مصرف مواد خود دست به هر کاری می زنند.

وی بیان کرد: عده دیگری از این متکدیان را نیز بچه های بدسرپرست و بی سرپرست تشکیل می دهند که بهزیستی با دستور مرجع قضایی می تواند آنها را به مراکز شبه خانواده در مراکز استان بفرستد.

وی بیان کرد: کودکان کار با معرفی دادستان در مراکز بهزیستی مورد حمایت قرار می گیرند و خانواده های نیازمند تحت پوشش کمک های کمیته امداد قرار خواهند گرفت و لذا باقی این افراد در خیابان ها که موچب رنجش خاطر شهروندان شده اند باید جمع آوری شوند و به واقع مستحق شناخته نمی شوند.

متکدیان را یک شبه جمع آوری می کنیم

در این راستا فرمانده نیروی انتظامی شهرستان در پاسخ به این سوال که چرا با این معضل اجتماعی برخورد نمی شود اظهار کرد: جمع آوری متکدیان شهرستان و گدایان حرفه ای که در حاشیه ورودی شهر تایباد با برپا کردن خیمه اقدام به گدایی و سلب آسایش و آرامش مردم می کنند برای نیروی انتظامی بیش از یک روز کار ندارد ولی محلی برای نگهداری این افراد پس از جمع آوری وجود ندارد.

سرهنگ محمد رضا روحی در گفتگو با مهر بیان کرد: متولیان و نهادهای حمایتی و مسئولان ذی ربط باید نسبت به تامین محل برای بازپروری این افراد و نگهداری آنها در شهرستان ایجاد کنند که پس از جمع آوری مشکل به صورت اساسی حل شود.

وی تاکید کرد: نیروی انتظامی متکدیان را جمع آوری کند به چه مرجعی باید تحویل دهد؟

وی افزود: باید درمرحله اول باهماهنگی درون بخشی و کمک نهادهای خیریه مشکل محل نگهداری و هزینه های مربوطه برای بازپروری تامین شود تا این مشکل به صورت اساسی حل شود زیرا این مشکل تنها جمع آوری نیروی انتظامی حل نمی شود.

برخورد قضایی مشکل را حل نمی کند

دادستان عمومی وانقلاب شهرستان تایباد در این راستا معتقد است: مشکل متکدیان را باید مسئولان دولتی با هماهنگی درون بخشی حل کنند و با برخورد قضایی مشکل حل نخواهد شد.

مرتضی شهباز افزود: جمع کردن متکدیان دو ساعت بیشتر کار ندارد اما سوال اینجاست که آنها را پس از جمع آوری کجا نگهداری کنیم؟

دادستان تایباد افزود: به طور حتم پس از تهیه مکان برای متکدیان نسبت به جمع آوری و دستورقضایی اقدام لازم صورت خواهد گرفت.

مکان برای نگهداری متکدیان نداریم

شهردارتایباد هم دراین خصوص گفت: نشستی با ریاست فرماندار و باحضور روسای بهزیستی، کمیته امداد، شهرداری و نیروی انتظامی تشکیل گردید، که بنا شد مشکل متکدیان حل شود.

ایوب سید الحسینی در این رابطه به مهر گفت: به این منظور به زودی محلی برای نگهداری متکدیان ایجاد خواهد شد اما مشکل ایجاست که با وجود تامین مکان نگهداری نیز مشکل همچنان باقی خواهد ماند.

وی افزود: شهرداری با بودجه ای که از محل درآمد های مردمی و عوارض تامین می کند حداکثر یک هفته قادر به پرداخت هزینه نگهداری این افراد خواهد بود و لذا باید مسئولان و نهادهای حمایتی نسبت به معرفی به مراکز بازپروری اقدام کرده و در این راستا چاره اندیشی کنند.

افراد نیازمند تحت پوشش کمیته امداد هستند

رییس کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) شهرستان تایباد نیز در این رابطه گفت: تمامی افراد نیازمند واقعی این شهرستان تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند.

غلامرضا التفاتی بیان کرد: بسیاری از افرادی که در مکان های عمومی به گدایی مبادرت می ورزند اغلب نیازمند و یا مستحق شناخته نمی شوند و لذا مسئولان باید نسبت به جمع آوری آنها اقدام کنند تا مشکلات اجتماعی ایجاد شده توسط این افراد دامن مردم رانگیرد.

وی افزود: خانواده های نیازمند تحت پوشش کمیته امداد هستند و لذا بهترین نحوه کمک به آنها از طریق نهاد های حمایتی است اما متاسفانه بسیاری از مردم تحت تاثیر رفتار و چهره متکدیان حرفه ای قرار گرفته و با نیت خیرخواهانه به این سودجویان حرفه ای کمک می کنند که این موضوع خود به افزایش تعداد متکدیان دامن می زند.

خبرنگار: اویس چاریاری