«راکتور ۴۰۰ کیلوولت» پست آهوان سمنان جابجا شد

غلامرضا اساسه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به شرایط شبکه انتقال و به منظور بالا بردن ضریب اطمینان و پایداری شبکه، راکتور ۴۰۰ کیلوولت با ظرفیت ۵۰ مگاوار از پست ۴۰۰ کیلوولت آهوان سمنان جدا شده و پس از حمل به پست۴۰۰ کیلولت نیروگاه سیکل ترکیبی قدس و انجام کلیه تست های اولیه و ثانویه، بر روی خط ۴۰۰ کیلوولت «نیروگاه سیکل ترکیبی قدس سمنان - نیروگاه سیکل ترکیبی شهید بسطامی شاهرود» نصب و در مدار قرار گرفت.

وی همچنین افزود: با توجه به شرایط خاص شبکه محلی و سراسری برق و به منظور حفظ پایداری آن و تامین برق مطمئن و مداوم، کارشناسان و متخصصان شرکت برق منطقه ای سمنان با در نظر گرفتن مسائل فنی و اقتصادی و شرایط موجود با انجام اقداماتی نظیر جابجایی تاسیسات در مسیر تامین برق و افزایش رضایت مندی مشترکان گام بر می دارند.

مدیر دفتر فنی انتقال معاونت بهره برداری برق منطقه ای سمنان تصریح کرد: یکی از راه های کنترل توان راکتیو در شبکه های قدرت، حدفاصل نیروگاه های تولید انرژی الکتریکی و مصرف کننده ها استفاده از جبران کننده های پایدار راکتیو است.

اساسه در خاتمه یادآور شد: این جبران کننده ها به دو نوع جبران کننده خازنی و سلفی (راکتور) تقسیم می شود.