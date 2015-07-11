  1. استانها
«راکتور ۴۰۰ کیلوولت» پست آهوان سمنان جابجا شد

سمنان - مدیردفتر فنی انتقال معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای سمنان از جابجایی راکتیو ۴۰۰ کیلوولت پست آهوان سمنان برای افزایش پایداری شبکه برق خبر داد.

غلامرضا اساسه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به شرایط شبکه انتقال و به منظور بالا بردن ضریب اطمینان و پایداری شبکه، راکتور ۴۰۰ کیلوولت با ظرفیت ۵۰ مگاوار از پست ۴۰۰ کیلوولت آهوان سمنان جدا شده و پس از حمل به پست۴۰۰ کیلولت نیروگاه سیکل ترکیبی قدس و انجام کلیه تست های اولیه و ثانویه، بر روی خط ۴۰۰ کیلوولت «نیروگاه سیکل ترکیبی قدس سمنان - نیروگاه سیکل ترکیبی شهید بسطامی شاهرود» نصب و در مدار قرار گرفت.

وی همچنین افزود: با توجه به شرایط خاص شبکه محلی و سراسری برق و به منظور حفظ پایداری آن و تامین برق مطمئن و مداوم، کارشناسان و متخصصان شرکت برق منطقه ای سمنان با در نظر گرفتن مسائل فنی و اقتصادی و شرایط موجود با انجام اقداماتی نظیر جابجایی تاسیسات در مسیر تامین برق و افزایش رضایت مندی مشترکان گام بر می دارند.

مدیر دفتر فنی انتقال معاونت بهره برداری برق منطقه ای سمنان تصریح کرد: یکی از راه های کنترل توان راکتیو در شبکه های قدرت، حدفاصل نیروگاه های تولید انرژی الکتریکی و مصرف کننده ها استفاده از جبران کننده های پایدار راکتیو است.

اساسه در خاتمه یادآور شد: این جبران کننده ها به دو نوع جبران کننده خازنی و سلفی (راکتور) تقسیم می شود.

