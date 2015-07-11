ترویج سبک زندگی اسلامی هدف چهارشنبه های فرهنگی است

سیده فاطمه حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای برنامه چهارشنبه های فرهنگی و هنری در راستای غنی سازی اوقات فراغت خانواده ها همراه با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی و هنری به منظور حمایت از هنرمندان و مقابله با تهاجم فرهنگی برای اولین بار در استان در شهر محمودآباد خبر داد و گفت: چهارشنبه های فرهنگی نماد باور هنرمندان بومی و ترویج سبک زندگی اسلامی است، ایجاد شور و نشاط در بین شهروندان، القای مفاهیم فرهنگی و حقوق شهروندی از اساسی ترین کارکردهای فرهنگی این مراسم است.

وی با اشاره به رسالت فرهنگی و اجتماعی شهرداری و شورای اسلامی شهر نسبت به شهروندان در اعتلای فرهنگ شهرنشینی و شهروندی گفت: چهارشنبه های فرهنگی بهترین فرصتی برای هنرنمایی هنرمندان بومی و عرضه آثار جدید هنری در تمامی حوزه های هنری و کشف و معرفی استعدادهای جدید هنری در محمودآباد است.

رئیس کمیسیون فرهنگی و هنری شورای اسلامی شهر محمودآباد گفت: برنامه هایی فرهنگی و هنری متعددی از جمله اجرای تئاتر، اجرای موسیقی پاپ و سنتی، برگزاری صندلی داغ با حضور مدیران شهری، شعر خوانی، برگزاری مسابقه های فرهنگی و دعوت از سخنرانان سرشناس و برپایی نمایشگاههای فرهنگی و هنری و... با اهمکاری انجمن های هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجتمع فرهنگی و هنری غدیر بصورت رایگان برای عموم شهروندان و علاقمندان برگزار می شود.

وی افزود: اجرای این برنامه به نوعی فرصت ارزشمندی را فراهم ساخته تا هم از ظرفیت هنرمندان شهرستان کاملا استفاده شده و موجبات شکوفایی آنان را فراهم کرد و هم خانواده های محمودآبادی نیز با ظرفیت های فرهنگی و هنری شهرستان آشنا شده و به نوعی این برنامه موجبات رونق فرهنگی و هنری شهر خواهد شد .

حسینی تصریح کرد: این طرح که از بهمن ماه ۹۳ مصادف با شب پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی آغاز شده تا پایان سال ۹۴ نیز ادامه پیدا خواهد کرد و اعتبارات اجرای این برنامه در ۶ ماهه اول سال ۹۴ نیز به تصویب شورای شهر محمودآباد نیز رسیده و تخصیص داده شده است.