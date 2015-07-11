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۲۰ تیر ۱۳۹۴، ۹:۵۰

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر محمودآباد:

ترویج سبک زندگی اسلامی هدف چهارشنبه های فرهنگی است

ترویج سبک زندگی اسلامی هدف چهارشنبه های فرهنگی است

محمودآباد - رئیس کمیسیون فرهنگی، هنری و ورزشی شورای شهر محمودآباد، ترویج سبک زندگی اسلامی را از اهداف برگزاری چهارشنبه های فرهنگی بیان کرد.

سیده فاطمه حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای برنامه چهارشنبه های فرهنگی و هنری در راستای غنی سازی اوقات فراغت خانواده ها همراه با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی و هنری به منظور حمایت از هنرمندان و مقابله با تهاجم فرهنگی برای اولین بار در استان در شهر محمودآباد خبر داد و گفت: چهارشنبه های فرهنگی نماد باور هنرمندان بومی و ترویج سبک زندگی اسلامی است، ایجاد شور و نشاط در بین شهروندان، القای مفاهیم فرهنگی و حقوق شهروندی از اساسی ترین کارکردهای فرهنگی این مراسم است.

وی با اشاره به رسالت فرهنگی و اجتماعی شهرداری و شورای اسلامی شهر نسبت به شهروندان در اعتلای فرهنگ شهرنشینی و شهروندی گفت: چهارشنبه های فرهنگی بهترین فرصتی برای  هنرنمایی هنرمندان بومی و عرضه آثار جدید هنری در تمامی حوزه های هنری و کشف و معرفی استعدادهای جدید هنری در محمودآباد است.

رئیس کمیسیون فرهنگی و هنری شورای اسلامی شهر محمودآباد گفت: برنامه هایی فرهنگی و هنری متعددی از جمله اجرای تئاتر، اجرای موسیقی پاپ و سنتی، برگزاری صندلی داغ با حضور مدیران شهری، شعر خوانی، برگزاری مسابقه های فرهنگی و دعوت از سخنرانان سرشناس و برپایی نمایشگاههای فرهنگی و هنری و...  با اهمکاری انجمن های هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجتمع فرهنگی و هنری غدیر بصورت رایگان برای عموم شهروندان و علاقمندان برگزار می شود.

وی افزود: اجرای این برنامه به نوعی فرصت ارزشمندی را فراهم ساخته تا هم از ظرفیت هنرمندان شهرستان کاملا استفاده شده و موجبات شکوفایی آنان را فراهم کرد و هم خانواده های محمودآبادی نیز با ظرفیت های فرهنگی و هنری شهرستان آشنا شده و به نوعی این برنامه موجبات رونق فرهنگی و هنری شهر خواهد شد .

حسینی تصریح کرد: این طرح که از بهمن ماه ۹۳ مصادف با شب پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی آغاز شده تا پایان سال ۹۴ نیز ادامه پیدا خواهد کرد و اعتبارات اجرای این برنامه در ۶ ماهه اول سال ۹۴ نیز به تصویب شورای شهر محمودآباد نیز رسیده و تخصیص داده شده است.

 

کد مطلب 2855774

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