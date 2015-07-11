صعود فرانسه و بلغارستان به فینال سطح دو/ آرژانتین حذف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نهایی سطح دو لیگ جهانی والیبال در بلغارستان آغاز شد تا چهار تیم فرانسه، بلغارستان، آرژانتین و بلژیک بخت خود را برای صعود به مرحله نهایی سطح یک این رقابتها بیازمایند.

در نخستین مسابقه این مرحله تیم ملی والیبال بلغارستان میزبان این رقابتها سه بر یک بلژیک را از پیش رو برداشت. ملی‌پوشان بلغاری در ست نخست ۲۵ بر ۲۳ مغلوب بلژیک شدند اما در ست‌های دوم تا چهارم ۲۵ بر ۱۴، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۰ به پیروزی رسیدند تا به دیدار نهایی راه یافتند.

در دیگر مسابقه این مرحله تیم فرانسه سه بر صفر آرژانتین را از پیش رو برداشت تا همانند ۱۲ پیروزی مرحله مقدماتی با اقتدار به یک برد دیگر دست یابد و راهی دیدار نهایی شود. آرژانتین که در تلاش بود با هدایت خولیو ولاسکو راهی فینال این مرحله و نیز مرحله نهایی سطح دو شود با شکست برابر فرانسه عملا هیچ شانسی برای حضور در مرحله نهایی سطح یک نخواهد داشت.

بدین ترتیب تیم‌های فرانسه و بلغارستان فردا شنبه در دیدار نهایی سطح دو به مصاف یکدیگر می‌روند تا تیم پیروز راهی مرحله نهایی سطح یک لیگ جهانی شود. تیم‌های بلژیک و آرژانتین نیز در مسابقه رده‌بندی به مصاف یکدیگر می‌روند. مرحله نهایی لیگ جهانی والیبال از ۱۱ تا ۱۵ تیرماه(۱۵ تا ۱۹ July) به میزبانی برزیل برگزار می‌شود.

از گروه A دور مقدماتی سطح یک سه تیم برزیل، ایتالیا و صربستان به مرحله نهایی صعود کردند که با تیم‌های آمریکا، لهستان از گروه B سطح یک لیگ جهانی و قهرمان سطح دو لیگ جهانی، شش تیم مرحله نهایی این رقابتها را تشکیل می‌دهند.