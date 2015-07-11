چیت چیان به مجلس می رود/تقاضای ۳تحقیق و تفحص درماههای پایانی مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته جاری پس از سه هفته سرکشی به حوزه های انتخابیه برای حضور در جلسات علنی به تهران بازخواهند گشت.

بر این اساس انتخاب رئیس کمیسیون اصل نود از بین اعضای ثابت کمیسیون با پیشنهاد هیات رئیسه مجلس اولین دستور کار جلسات علنی این هفته است.

علاوه بر این در هفته جاری گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد تفریغ بودجه سال ۹۲ در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.

استماع گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی درباره راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی نیز در دستور کار هفته جاری مجلس قرار دارد.

گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در مورد تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت علوم در خصوص نحوه اعطای بورس تحصیلی و جذب هیات علمی از سال ۶۸ تاکنون نیز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.

وکلای ملت در هفته جاری همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک سرمایه را نیز بررسی خواهند کرد.

گزارش کمیسیون امنیت ملی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاء های قانونی در این موضوع نیز در هفته جاری در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در هفته جاری همچنین حمید چیت چیان برای پاسخ به سئوال عزیز اکبریان نماینده مردم کرج در صحن علنی مجلس حضور خواهد یافت.چیت چیان در حالی به مجلس می آید که به دلیل نارضایتی نمایندگان از مدیریت منابع آبی کشور در معرض کارت زرد نمایندگان قرار دارد.

وکلای ملت در هفته جاری همچنین گزارش کمیسیون قضایی در مورد بررسی طرح اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را نیز بررسی خواهند کرد.

بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح بازنگری در مقررات اداری و استخدامی شهرداری ها و دهیاری های کشور نیز در دستور کار جلسه علنی این هفته قرار دارد.

وکلای ملت همچنین گزارش کمیسیون انرژی در مورد بررسی طرح اساسنامه شرکت ملی نفت که از ابتدای سال جاری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد را نیز بررسی خواهند کرد.

بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد طرح اعمال بخشودگی جرایم قانون مالیات های مستقیم نیز در دستور کار هفته جاری مجلس قرار دارد.

وکلای ملت در هفته جاری همچنین گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد طرح استفساریه ای از ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه را نیز بررسی خواهند کرد.

بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اجازه مشارکت ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی نیز در دستور کار هفته جاری مجلس قرار دارد.

وکلای ملت در هفته جاری همچنین گزارش شور دوم کمیسیون انرژی در مورد طرح حمایت از صنعت برق کشور را نیز بررسی خواهند کرد.

بررسی طرح کمیسیون فرهنگی در مورد طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده نیز که حدود ۲ سال است در دستور کار مجلس قرائت می شود، این هفته نیز در دستور کار صحن علنی قرار دارد.