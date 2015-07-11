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۲۰ تیر ۱۳۹۴، ۹:۵۳

انفجار در مقابل کنسولگری ایتالیا در قاهره

انفجار در مقابل کنسولگری ایتالیا در قاهره

رسانه های مصری از وقوع انفجار در مقابل کنسولگری ایتالیا در قاهره و کشته شدن دست کم یک نفر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المصری الیوم، منابع امنیتی مصر اعلام کردند که صبح امروز یک بمب در خیابان «الجلاء» در مرکز قاهره منفجر شد. این انفجار مهیب توسط یک فرد ناشناس صورت گرفت  که ساختمان کنسولگری ایتالیا در قاهره را هدف قرار داده بود.

بنا بر اعلام منابع امنیتی، در این انفجار دست کم یک نفر کشته و هفت نفر دیگر زخمی شدند و به ساختمان کنسولگری و ساختمان های مجاور آن خسارت بسیاری وارد شد.

در پی وقوع این انفجار، کارشناسان مواد منفجره و نیروهای امنیتی برای اطلاع از دلایل انفجار و پاکسازی منطقه از بمب های احتمالی به منطقه اعزام شدند.

کد مطلب 2855778
سمیه خمارباقی

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