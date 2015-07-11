خرید تضمینی ۷۷ هزار تن گندم از کشاورزان همدانی

علیرضا رنجبر ضرابی در گفتگو با مهر با بیان اینکه قیمت تضمینی خرید گندم هزار و ۱۵۰ تومان اعلام شده است، گفت: مبلغ این میزان گندم خریداری شده در استان همدان ۸۰ میلیارد تومان بوده است.

ضرابی با بیان اینکه از این مبلغ تاکنون ۱۱ میلیارد تومان آن به کشاورزان پرداخت شده است، گفت: دولت ۶۹ میلیارد تومان به گندمکاران استان همدان بدهکار است.

وی اضافه کرد: مانند سال های گذشته با مشارکت شرکت غله و بازرگانی ۷۶ مرکز اصلی و فرعی خرید گندم در زمان برداشت این محصول در استان همدان فعال خواهند بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان همچنین با اشاره به اینکه امسال افزایش خرید گندم پیش بینی شده است، گفت: برداشت گندم در استان همدان به دلیل گرما زودتر از سالهای قبل آغاز شد.

ضرابی همچنین با اشاره به خرید کلزا از کشاورزان توسط کارخانه ها عنوان کرد: تاکنون ۹۰۰ تن کلزا توسط دولت از کشاورزان استان همدان خریداری شده است.

وی قیمت خرید تضمینی کلزا را هر کیلو دو هزار و ۲۰۰ تومان عنوان کرد و گفت: از آنجایی که محصول کلزا توسط کارخانه ها خریداری می شود مبلغ آن پرداخت و دولت در این زمینه بدهی ندارد.