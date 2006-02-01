ايجاد چهار خانه فرهنگ در خوابگاه دانشجويي دانشگاه هاي تهران // افزايش بودجه انجمن هاي علمي دانشجويي

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر "محسن اسلامي" ظهر امروز در سي و هشتمين نشست معاونين دانشجويي و فرهنگي دانشگاه ها در دانشگاه تهران اظهار داشت: اقدام در جهت راه اندازي سايت اطلاع رساني اداره كل امور فرهنگي، ايجاد واحد نظارت مستقر در وزارت علوم جهت ارزيابي امور فرهنگي حوزه ستادي و دانشگاه ها و تشكيل شوراي آموزشي متشكل از سه عضو هيات علمي در راستاي فرآيند محور شدن برنامه هاي حوزه فرهنگي از اقدامات انجام شده در حوزه ستادي است.

وي از تاسيس دبيرخانه دائمي قرآن و عترت در اداره كل امور فرهنگي وزارت علوم خبر داد و افزود: اين دبيرخانه بر اساس خواسته هاي دانشجويان ايجاد مي شود.

دكتر "اسلامي"در خصوص فعاليت هاي انجام شده در ساماندهي انجمن هاي علمي دانشجويي گفت: شناسايي انجمن هاي علمي دانشجويي فعال و غير فعال آغاز شده است و به زودي 900 ميليون تومان به اين حوزه اختصاص داده مي شود.

وي در خصوص كانون هاي فرهنگي خاطرنشان كرد: مجامع كانون هاي فرهنگي نبايد سياسي فكر كنند و كارهايشان فقط براي كانون ها باشد. انتخاباتي براي مجامع برگزار شده است و با افراد جديد شروع به كار كرده ايم.

مدير كل امور فرهنگي وزارت علوم نگاه بر نشريات دانشجويي را موضوع محور توصيف كرد و در خصوص تركيب شوراي سياستگذاري جشنواره هاي فرهنگي گفت: با در نظر گرفتن اساتيد در كنار دانشجويان در تركيب شوراي سياستگذاري جشنواره هاي فرهنگي با قدرت بيشتري برگزار خواهند شد.

دكتر "اسلامي" با اشاره به جلسه اخير مسئولين وزارت علوم با تني چند از فعالان صنفي دانشجويي اظهار داشت: امور شوراهاي صنفي به طور مشترك با اداره كل امور دانشجويان پيگيري مي شود. به اعضاي شوراهاي صنفي توصيه شده كه بروند و تحقيق كنند كه چرا دانشگاه ها با شوراهاي صنفي مشكل دارند.