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۲۰ تیر ۱۳۹۴، ۹:۵۸

مدير باغبانی سازمان جهاد كشاورزی استان سمنان:

۵۳۰۰ تن آلبالو در استان سمنان برداشت می شود

۵۳۰۰ تن آلبالو در استان سمنان برداشت می شود

سمنان - مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از براورد برداشت پنج هزار و ۳۴۰ تن آلبالو از باغات بارور استان خبر داد و گفت: ۸۳۲ هکتار از باغ های استان اختصاص به آلبالو دارد.

لطف الله رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن یادآوری اینکه ۸۳۲ هکتار از باغ های استان اختصاص به آلبالو دارد، اظهار داشت: حدود ۵۸۰ هکتار آن بارور و  مابقی نهال است که نسبت به سال قبل ۱۵ درصد افزایش سطح دارد.

وی مناطق با تابستان خشک و خنک را از بخشهای مستعد آب و هوایی استان سمنان برای کشت و پرورش آلبالو  دانست و افزود: ایران با تولید سالانه بیش از ۱۰۷هزار تن، هفتمین کشور تولید کننده این میوه درجهان است و استان سمنان از لحاظ عملکرد در واحد سطح در رتبه پنجم کشوری قرار دارد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان بیشترین ارقام  آلبالوی استان را شامل محلی، چمپای مشهد و ارقام مجاری نام برد و بیان کرد: کار برداشت از اوایل خرداد شروع شده است و تا پایان تیر ماه  ادامه دارد.

رضایی تصریح کرد: ارقام مجاری با توجه به نوع و درشتی محصول بیشتر مصرف تازه خوری دارد و از ارقام  محلی برای تهیه شربت و مربا استفاده می شود.

وی در خاتمه یادآور شد: در سالهای اخیر ورود ارقام جدید تجاری آلبالو به استان با خواص دیر گل دادن در بهار برای مقاومت در مقابل سرمای بهاره، قانع بودن از نظر خاک و مواد غذایی، ارزش غذایی و دارویی و فراورده های متنوع این محصول عامل توجه و استقبال کشاورزان  به کشت این محصول شده است.

کد مطلب 2855790

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