ساخت فرمان هوشمند برای تشخیص خواب آلودگی راننده

به گزارش خبرگزاری مهر، تا پیش از این فناوری های متنوعی برای تشخیص خواب آلودگی رانندگان در حین رانندگی ارایه شده بود که در آنها حالت خستگی راننده از روی آنالیز دقیق چهره و یا حرکات فرمان صورت می گیرد.

اکنون محققان شرکتی در آلمان فناوری جدیدی ارایه کرده اند که می توان آن را جایگزین به مراتب بهتری دانست. در این شیوه خاص حسگری در فرمان خودرو تعبیه شده که با تشخیص دقیق میزان فشار وارد شده به آن از طریق دستان راننده، خستگی و خواب آلودگی راننده مشخص می شود.

مبنای عمل این فناوری جدید بر اساس این واقعیت است که وقتی فرد در حال رانندگی با هوشیاری کامل است، فشار پایدار و مناسبی به فرمان خودرو وارد می کند اما در حین خواب آلودگی و خستگی و همچنین در مواقعی که سکته قلبی روی داده و ضریب هوشیاری به هر دلیلی افت قابل توجهی می کند، فشار یاد شده کاهش یافته و دست راننده تحرک کمتری بر روی فرمان خواهد داشت.

فرمان جدیدی که برای خودروها توسط این محققان ارایه شده دارای نوار باریک مخصوصی است که در دل آن لایه های نازکی تعبیه شده که جریان الکتریکی ضعیفی از آنها عبور می کند.

ریزپردازشگر نصب شده در این فرمان بر اساس تغییر فشار وارد شده به آن واکنش نشان داده و به راننده هشدار می دهد که خواب آلوده است.

یکی از ویژگیهای خاص این فناوری جدید که آن را در مقایسه با سایر فناوری های مشابه متمایز می کند، حساس نبودن به عواملی نظیر آلودگی، تعریق بدن و تغییرات دمای محیط است. همچنین حتی در صورت استفاده راننده از دستکش نیز عملکرد فرمان هوشمند در سطح قابل توجهی خواهد بود.