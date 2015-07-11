دگرگونی در ساعتهای هوشمند با ابرخازنهای نانویی

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه MIT نوع جدیدی از ابرخازنهای مبتنی بر فناوری نانو ارایه کرده اند که یکی از ویژگیهای مهم آن برخورداری از سطح بالایی از انعطاف پذیری است.

به کارگیری در مواردی نظیر منبع ایده آل ذخیره سازی انرژی برای نسل بعدی سیستمهای همراه بررسی وضعیت سلامتی بدن و سایر تجهیزات الکترونیکی پوشیدنی از مهمترین کاربردهای این فناوری نوین به شمار می آید.

یکی از مهمترین چالشهای توسعه فناوریهایی نظیر ساعتهای هوشمند و سیستمهای همراه بررسی وضعیت سلامتی بدن، عملکرد باتری است. ازآنجاکه این دستگاهها بسیار سبک و کوچک هستند عملا فضای بسیار اندکی جهت باتری آنها اختصاص داده می شود و همین امر به ایجاد محدودیتهایی برای ذخیره کافی انرژی منجر می شود. این محدودیت بیشتر زمانی مشخص می شود که انتقال بی سیم داده ها در فواصل طولانی با مشکل همراه می شود.

مطالعاتی که در سالهای اخیر صورت گرفته نشان می دهد استفاده از ابرخازنهای کوچک راهکاری مؤثر برای غلبه بر این چالش و افزایش توان ذخیره سازی انرژی در سیستمهای کوچک همراهی نظیر ساعتهای هوشمند است.

محققان دانشگاه MIT با آگاهی از این نگرش ریزساختارهایی از جنس نیوبیوم ساخته اند که همچون الکترودهای باکیفیت در ابرخازنها عمل می کنند.

به گفته آنها ذخیره سازی انرژی که بر اساس چنین نگرشی صورت می گیرد بین ۲ تا ۵ برابر میزانی است که در نسخه نانولوله کربنی آن انجام می شود.

ارزان بودن و فراوانی نیوبیوم در طبیعت موجب شده تا محققان نسبت به مناسب تمام شدن بهای نهایی این فناوری و به تبع آن استفاده در طیف گسترده ای از فناوری های پوشیدنی امیدوار باشند.