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۲۰ تیر ۱۳۹۴، ۱۰:۰۸

در راستای مقابله با خشکسالی:

سطح کشت محصولات جالیزی در دامغان کاهش یافت

سطح کشت محصولات جالیزی در دامغان کاهش یافت

دامغان - مدیر جهادکشاورزی شهرستان دامغان از اجرای تغییر الگوی کشت در این شهرستان با کاهش سطح زیر کشت محصولات با مصرف آب بالا خبر داد.

عباس علیان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اجرایی شدن تغییر الگوی کشت با کاهش سطح  کشت جالیز در دامغان گفت: در این راستا  طی سالجاری نسبت به سال گذشته بیش از ۴۰۰ هکتار سطح زیر کشت جالیز کاهش یافت که توسعه باغ های با ارزش افزوده بالاتر همراه با ترویج و توسعه سیستم های نوین آبیاری جایگزین آن می شود.

وی افزود: به همین منظور امسال کشت خربزه  از یک هزار و ۸۰۰ هکتار سال گذشته  به یک هزار و ۵۰۸ هکتار و هندوانه  نیز از ۸۰۰ هکتار  به ۶۰۰ هکتار  کاهش یافت.

مدیرجهادکشاورزی شهرستان دامغان یادآور شد: در سالجاری علاوه برکاهش سطح زیر کشت جالیز، بخشی از مزارع نیز به صورت زیر پلاستیکی کشت شد که با توجه  به کشت زودتر از موعد، پیش رس بودن و پایان برداشت در اوایل فصل تابستان و عدم مصرف آب در این زمان،   تا حد ممکن  مصرف بهینه از آب مد نظر  قرار گرفته است.

علیان نژاد در خاتمه اضافه کرد: عمده کشت خربزه شهرستان دامغان در مناطق دامنکوه، حومه و امیریه و کشت هندوانه بیشتر در مناطق  حسن آباد وخورزان است.

کد مطلب 2855804

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