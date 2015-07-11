فیلم کوتاه دارای خلوص هنری بیشتری است/ حضور«یک هیچ» در ۵۰جشنواره

سامان حسین پور کارگردان جوان کردستانی که با ساخت دو فیلم کوتاه با عناوین «یک هیچ» و «برگ های پاییزی» تا به حال در چندین جشنواره معتبر خارجی شرکت کرده و موفق به کسب جوایزی نیز شده است، در گفتگو با خبرنگار مهر به بیان نحوه آغاز فعالیت هنری خود و مشکلات و موانع کاری و انتظاراتش از مسئولان پرداخت و گفت: فعالیت هنری خود را از کلاس های آموزشی کانون پرورش فکری شهرستان کامیاران آغاز کردم.

وی عنوان کرد: کارم را با نوشتن داستان و شرکت در مسابقات داستان نویسی شروع کردم و به پیشنهاد یکی از مربیان کانون مبنی بر به تصویرکشیدن داستان هایم، اقدام به ساخت فیلم های کوتاه کردم.

وی با اشاره به اینکه نخستین فیلم کوتاه خود را با دوربین هندی کم ساخته است، بیان کرد: این فیلم موفق به کسب تندیس نقره ای از جشنواره ملی قاصدک شد.

این کارگردان فیلم کوتاه که دانش آموخته رشته تصویر برداری و گرافیک است و سابقه تدوین، نویسندگی، فیلمبرداری و دستیار کارگردانی در فیلم های کوتاه را نیز در کارنامه هنری خود دارد، در ادامه اظهارداشت: بعد از تلاش های فراوان اولین فیلم جدی و حرفه ای خود را با عنوان "یک هیچ" ساختم.

حسین پور با بیان اینکه فیلم هایم بعضی وقت ها فقط از یک تصویر یا یک موقعیت شروع می شود، افزود: فیلم "یک هیچ" فقط یک موقعیت بود؛ یعنی موقعیت آرایشگاه و تلویزیونی که در آنجا روشن است و مشتری ها را به خود جذب می کند.

این کارگردان جوان کردستانی بیان کرد: تاکنون فیلم یک هیچ در بیش از ۵۰ جشنواره بین المللی حضور موفقی داشته و مورد تایید بسیاری از منتقدین این جشنواره ها هم قرار گرفته است.

حسین پور گفت: امسال نسخه جدید ۶۰ ثانیه ای فیلم یک هیچ را به جشنواره ۱۰۰ ارسال کرده ام و امیدوارم که هیئت انتخاب فیلم را ببینند

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وی به بازخوردهای این فیلم در میان فیلمسازان خارجی اشاره کرد و گفت: این فیلم هنگامی که در جشنواره های خارجی به نمایش درآمد، بسیاری از فیلم سازان شرکت کننده سوال می کردند واقعا در ایران فضا اینگونه است؟ چیزی که ما از رسانه ها می شنویم و می بینیم خیلی فرق دارد با فضای این فیلم و به همین دلیل از این اثر استقبال شد.

حسین پور ادامه داد: وقتی فرق فضای کشورمان با فیلم ساخته شده خود را از آنها جویا شدم، عنوان کردند که در این فیلم صلح، دوستی و آرامش دیده می شود و فضای آن خیلی صمیمی و دوستانه است.

وی عنوان کرد: به عنوان سازنده یک اثر همین که بتوانم دیدگاه یک نفر را در کشوری دیگر نسبت به ایران عزیزمان تغییردهم و چهره واقعی و صلح طلب و دوستانه انرا به آنها نشان دهم، معتقدم رسالت خود را انجام داده ام.

وی به آخرین فیلم ساخته شده خود با عنوان برگ های پاییزی نیز اشاره کرد و اظهارداشت: ایده ساخت این فیلم از آیه ۵۹ سوره الانعام به ذهنم رسید که می فرماید:"برگی از درخت نمی افتد مگر خدا بدان آگاه است"، و فیلم برگ های پاییز را با همین موضوع تولید کردم.

وی یکی از مشکلات فیلم سازان فیلم کوتاه در استان هایی هم چون کردستان را نبود امکانات و هم چنین نبود کلاس های آموزشی با حضور اساتید مطرح و برجسته کشوری ذکر کرد و اظهارداشت: متاسفانه در بسیاری از استان های ما امکانات لازم برای فیلم سازی بسیار کم است و فیلم ساز گاها مجبور می شود برای تهیه ی وسیله ای به تهران برود و این مسئله افزایش هزینه ها را در برخواهد داشت.

وی از حمایت های حوزه هنری استان کردستان به ویژه رئیس حوزه امین مرادی قدردانی کرد و گفت: حوزه هنری استان کردستان از تنها ارگان هایی است که اگر کسی قصد فعالیت هنری داشته باشد می تواند به آن مراجعه و مورد حمایت قرار گیرد.

این کارگردان جوان کردستانی اظهارداشت: البته تاکنون برای ساخت این دو فیلم کوتاه ام به طور کامل مورد حمایت قرار نگرفتم و بیشتر هزینه ها را شخصا متقبل شدم.

حسین پور، به عنوان یک فیلمساز جوان تنها انتظارخود را از مسئولان سینمایی و حوزه هنری حمایت خواند و گفت: بدون شک حوزه هنری در قالب فیلم کوتاه این توان را دارد که از فیلمسازانی هم چون من حمایت کند.