به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، مدیرعامل سازمان آمار و فن آوری اطلاعات شهرداری کرمان گفت: فاز دوم نرم افزار «کرمونی یار» در سایت شهرداری کرمان قابل بهره برداری شد.

مرتضی عرب نژاد با اعلام این خبر افزود: این نرم افزار در راستای ارائه خدمات الکترونیک شهرداری کرمان راه اندازی شده و اخبار شهرداری، مناقصات و مزایدات و روزنامه کرمان شهر از طریق آن قابل پیگیری است.

فاز اول نرم افزار کرمونی یار به گردشگری شهر کرمان اختصاص داشت که پایان سال و قبل از ایام نوروز از طریق سایت شهرداری کرمان قابل بهره برداری شد.

آغاز نگارش سند راهبردی آی.تی شهرداری

مدیرعامل سازمان آمار و فن آوری اطلاعات شهرداری کرمان گفت: نگارش سند راهبردی آی.تی شهرداری کرمان آغاز شد.

به گفته مرتضی عرب نژاد در راستای تحقق اهداف سازمانی و طبق تاکید شهردار کرمان، نگارش سند راهبردی آی.تی شهرداری در راستای برنامه ریزی برای اهداف سازمانی آغاز شده است.

وی در پایان تاکید کرد: این سند پنج ساله به دنبال طرح شهرداری الکترونیک است و در فازهای کوتاه مدت اجرا می شود.

ایمن سازی خط ویژه اتوبوس مسیر برگشت آزادی تا میدان شهدا

مدیرعامل سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری کرمان گفت: ایمن سازی خط ویژه اتوبوس مسیر برگشت «آزادی» تا میدان «شهدا» آغاز شد.

علی زنگی آبادی افزود: در راستای مصوبه کارگروه ترافیک برای کاهش زمان سفر سیستم حمل و نقل عمومی و مسیر برگشت خیابان «شهید بهشتی» به سمت میدان «شهدا»، اجرای خط ویژه مصوب و در دستور کار سازمان ترافیک قرار گرفت.

وی با بیان اینکه زمان سفر اتوبوس ها از میدان «شهدا» به سمت میدان «آزادی» حدود ۲۰ دقیقه است، گفت: زمان سفر برگشت اتوبوس ها به سمت میدان «شهدا» حداقل دو برابر این زمان است؛ بنابراین، لازم بود برای کاهش زمان سفر برگشت، مسیر جدیدی به خط ویژه فعلی اضافه شود.

زنگی آبادی افزود: در همین رابطه با ساخت پارکینگ های جدید و اطلاع رسانی در خصوص تمام پارکینگ های موجود در این مسیر، خط پارک حاشیه ای موجود حذف و به مسیر حرکت اتوبوسها تبدیل شد.

این مسئول ادامه داد: با توجه به اینکه در بعضی موارد افرادی از خط ویژه استفاده می کنند و باعث بروز مشکلاتی برای سیستم حمل و نقل عمومی می شوند، مسیر مورد نظر در دو مرحله ساخته و ایمن سازی می شود.

زنگیآبادی بیان کرد: مرحله اول به وسیله موانع ترافیکی کار انجام میشود و در مرحله دوم با همکاری واحد خدمات شهرداری مرکز، مسیر خط ویژه فنس کشی خواهد شد.

وی در پایان از همشهریان خواست با رعایت قوانین و مقررات، این سازمان را در ارائه بهتر خدمات ترافیکی یاری کنند.

صرفه جویی یک میلیارد ریالی در مصرف روغن موتور

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی کرمان و حومه از صرفه جویی یک میلیارد ریالی در میزان مصرف روغن در این سازمان خبر داد.

محمود ایرانمنش با اشاره به اینکه یکی از آیتم های مهم برنامه سرویس نگهداری اتوبوس، تعیین دوره تعویض روغن موتور است، گفت: روغن موتور با توجه به داشتن عملکردهایی همچون روان کننده، پاک کننده، خنک کننده و حتی آب بندی کننده، نقش مهمی در افزایش طول عمر موتور دارد.

وی با بیان اینکه همچنین تعیین نقطه بهینه تعویض روغن موتور می تواند از یکسو باعث افزایش طول عمر موتور شود و از سوی دیگر صرفه جویی در مصرف روغن را در برداشته باشد، افزود: در سازمان اتوبوسرانی برنامه ای منظم برای تعویض روغن موتور براساس میزان مصرف گازوئیل به وسیله دستگاه های آنالیز روغن از جمله pku، ویسکوزیته و TBN درحال اجراست.

وی تصریح کرد: در گذشته هر ۴۵ روز یکبار روغن موتور اتوبوس ها تعویض می شد که با توجه به توقف اتوبوس به مدت چند روز، ضرر ده بود و برای بهبود روند و با توجه به خرابی کیلومتر اتوبوس ها، اکنون روغن موتور براساس میزان مصرف گازوئیل اتوبوس ها تعویض می شود.

وی ادامه داد: با اجرای این برنامه، سالانه حدود یک میلیارد ریال در مصرف روغن موتور صرفه جویی شده است.

اتمام اجرای عملیات فضای سبز رفیوژ وسط بولوار قائم

شهردار منطقه دو کرمان گفت: عملیات کاشت فضای سبز رفیوژ وسط بلوار قائم (شرف آباد) با همکاری سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری به پایان رسید.

محسن پور اسماعیلی ادامه داد: پس از اصلاح رفیوژ وسط بلوار و انجام عملیات های جدول گذاری و ایجاد فلاورباکس، عملیات کاشت فضای سبز در این محدوده آغاز و هم اکنون به پایان رسیده است.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود همچنین به اجرای فضای سبز بوستان ارکیده در مجاورت پمپ بنزین صدف اشاره کرد و یادآور شد: این اقدام نیز پس از اتمام عملیات های جدول گذاری و فرش موزاییک این محدوده انجام شده است.

وی با اشاره به اهمیت فضای سبز شهری، از شهروندان خواست: در حفظ و نگهداری فضاهای سبز شهری با مجموعه ی شهرداری همکاری کنند.