قوانین کشتی آزاد دوباره تغییر پیدا کرد/ هل دادن حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به تغییراتی که در قوانین کشتی فرنگی ایجاد شده بود، برخی از این تغییرات در کشتی آزاد نیز ضروری به نظر رسید که اتحادیه جهانی کشتی به منظور یکپارچه کردن قوانین در هر دو رشته آزاد و فرنگی، تغییرات جدید قوانین در رشته کشتی آزاد را به شرح ذیل اعلام کرد:

۱- تمامی فنون چرخشی (بارانداز، فیتیله پیچ و ...) دو امتیازی هستند، چه چرخش از ناحیه کمر و شکم باشد و چه چرخش روی دو دست کشتی گیر مدافع باشد دو امتیاز به مجری فن داده می‌شود (حذف یک امتیازی چرخش روی دستان)

۲- تماس آنی شانه‌های کشتی گیر مهاجم و یا مجری فن با تشک دیگر امتیازی در بر نخواهد داشت (پیش از این مجری فن در هنگام اجرای فن به علت روی پل رفتن خود و تماس شانه‌هایش با تشک یک امتیاز از دست می‌داد که این قانون حذف شده است)

۳- اگر پای کشتی گیر مهاجم از تشک خارج شود، سه حالت زیر قابل فرض است:

- اگر کشتی‌گیر مهاجم امتیازی به دست بیاورد، آن امتیاز به او تعلق می‌گیرد. (امتیاز برای او ثبت می‌شود)

- اگر کشتی‌گیر مهاجم نتواند فنی را اجرا یا امتیازی کسب کند، داور مسابقه را متوقف می‌کند و یک امتیاز به حریف داده می‌شود.

- اگر کشتی‌گیر مهاجم حریف را با کنترل کامل بلند کند و پایش از تشک بیرون برود و نتواند امتیازی کسب کند، امتیازی به حریف او داده نخواهد شد.

۴- هل دادن حریف به خارج از تشک امتیازی نخواهد داشت.

۵- یک امتیاز همچنان به خروج پای حرف از تشک تعلق می‌گیرد ( البته وقتی یک امتیاز در بردارد که کشتی گیر مهاجم فعال است و کشتی ‌می‌شود و هل نمی‌دهد)

تمامی این تغییرات از زمان ارسال این بخشنامه به فدراسیون‌های کشتی کشورهای عضو قابل اجرا خواهد بود.