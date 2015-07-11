کالای قاچاق يک ميلياردی توقيف شد/ دستگیری نگهبانان سارق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علیرضا مرزبانی از كشف ۲۳۵ دستگاه گوشی همراه و تبلت خارجی قاچاق توسط اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کرمانشاه خبر داد.

وی گفت: در پی کسب خبر واصله مبنی بر قاچاق لوازم صوتی و تصويری در کرمانشاه بررسی و پيگيری خبر به صورت ويژه در دستور کار قرار گرفت.

مرزبانی ادامه داد: با انجام کار اطلاعاتی صحت خبر مورد تاييد قرار گرفت و مشخص شد شخصی که از قاچاقچيان لوازم صوتی و تصويری است تعداد زيادی گوشی همراه و تبلت خارجی قاچاق در انبار منزلش دپو کرده است.

رئيس پليس آگاهی استان کرمانشاه تصريح کرد: با شناسايی قاچاقچی و محل نگهداری کالاهای قاچاق با بازرسی از محل ۲۳۵ دستگاه گوشی همراه و تبلت خارجی به ارزش يك ميليارد و ۱۷۵ ميليون ريال کشف شد.

وی عنوان کرد: پس از تشکيل پرونده متهم به همراه کالای قاچاق کشف شده به مراجع قضائی معرفی شد.

نگهبانان شرکت سارقان ۱۴ تن برنج بودند

جانشين فرمانده انتظامی استان کرمانشاه نیز از دستگيری سارقان ۱۴ تن برنج مسروقه از انبار يکی از شرکت های تحت نظارت اداره قلعه استان خبر داد.

سرهنگ کیومرث عزیزی گفت: در پی اعلام شکايت اداره غله استان و حضور نماينده حقوقی برای پيگيری سرقت ۱۴ تن برنج از يکی از انبارهای تحت نظارت اداره غله، بررسی خبر و شناسايی سارقان و کشف کالای مسروقه در دستور کار کاراگاهان پليس آگاهی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در تحقيقات اوليه و بررسي فنی و کارشناسی محل وقوع سرقت، احتمال دست داشتن افرادی که با محل مرتبط باشند ذهن ماموران را به سمت داخلی بودن سرقت سوق داد.

جانشين فرمانده انتظامي استان کرمانشاه افزود: در اين راستا دو نفر از نگهبانان انبار احضار و تحت بازجويی قرار گرفتند و با توجه به اظهارات آنان احتمال داخلی بودن سرقت قوت بيشتری گرفت.

عزيزی ادامه داد: با جمع آوری اطلاعات بيشتر اطمينان حاصل شد که سرقت توسط دو نفر از نگهبانان صورت گرفته بنابراين تحقيقات وارد مرحله جديدی شد.

اين مقام انتظامی ادامه داد: دو نفر متهم در مقابل ادله متقن پليس چاره اي جز اعتراف نداشتند و به فعل مجرمانه خود اعتراف کردند.

وی تصريح کرد: پس از تکميل تحقيقات و کامل شدن پرونده متهمان به مراجع قضایی معرفی شدند.