نرخ سود بانكي 8 درصدي براي احياي صنايع نساجي

به گزارش خبرگزاري مهر، قادريان طي نشست 4 ساعته در سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با اشاره به 2 دهه دست و پنجه نرم كردن متوليان صنعت نساجي با ناملايمات گفت: دوام اين صنعت به علت همين افراد توانمند و مديران دلسوز است .

وي افزود: با توجه به اينكه صنعت نساجي بعد از كشاورزي دومين صنعت ارزشمندي است كه نقش بسزايي در زير ساخت اجتماعي- اقتصادي كشورمان دارد، مصمميم با كمك فرهيختگان اين صنعت به سمت و سويي برويم كه بزودي مشكل نساجي كشور حل شود.

ميدركل صنايع نساجي وزارت صنايع و معادن تصريح كرد: بر اين اساس تفاهمنامه اي با سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور منعقد شده كه تربيت نيروهاي مورد نياز صنعت نساجي بصورت عام و خاص با اولويت در آن مشخص شده است.

وي ، حمايت از مراكز آموزش جوار كارخانجات، تدوين نظام مهندسي ، با زآموزي و نو آموزي در اين صنعت را ضروري دانست و خاطرنشان كرد: با هدفمند كردن صنعت نساجي آموزش و توليد تقاضا محور مي گردد.

قادريان با اشاره به اينكه صنعت نساجي اولين صنعتي است كه مورد توجه هيات دولت قرار گرفته ، افزود: كار فرمايان مي توانند با ارائه طرح خود و تاييد آن توسط دفتر صنايع نساجي و پوشاك و چرم از وام 8درصد به جاي 16درصد از محل ذخيره ارزي وزارت صنايع توسط بانكهاي عامل استفاده نمايند.

معاون پژوهشي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور نيز دراين نشست افزود: براي آموزش مشاغل معرفي شده و موردهاي خاص در صنعت با ديد همگرايي با كمك كارشناسان بخش دولتي و بخش غير دولتي آماده ايم همه امكانات را در جهت رفع دغدغه كار فرمايان بكار بگيريم.

منصورنيا گفت: عالي ترين نياز سنجي در صنعت برگزاري جلسات با كارفرمايان و صاحبان صنايع است و در راستاي اهداف سازمان همايش 2 روزه به منظور بهبود كيفي و ارتقا نظام آموزش صنعت پوشاك و نساجي كشور با همياري صاحب نظران اين صنعتف بنگاههاي اقتصادي ، اتحاديه هاي صنفي ، دانشگاهي در اسفند ماه برگزار مي شود.