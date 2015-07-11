پدر شهیدان کامرانی درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز و همزمان با بیست و چهارمین روز از ماه مبارک رمضان، حاج علی کامرانی پدر سردار شهید حسین و حسن کامرانی دعوت حق را لبیک گفت.

آرمان کادری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: متأسفانه شهرستان قرچک بار دیگر یکی از اسطوره های صبر و ایثار و مقاومت را از دست داد و حاج علی کامرانی پدر شهیدان حسن و حسین و جانباز سرافراز دفاع مقدس محمد علی کامرانی به دیار باقی شتافت.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قرچک افزود: حاج علی کامرانی از جمله مردان مومن، انقلابی و متدین شهرستان قرچک بود که همواره در صف نخست دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی قرار داشت.

وی ادامه داد: این پدر شهید با تقدیم دو فرزندش در جریان جنگ تحمیلی عشق و ارادت خود را به نظام و انقلاب اسلامی نشان داد و هیچگاه از تقدیم فرزندانش پشیمان نشد.

کادری اضافه کرد: همچنین محمد علی کامرانی جانباز ۶۵ درصد دفاع مقدس یکی دیگر از فرزندان حاج علی است که به افتخار جانبازی نائل آمده است.

گفتنی است شهید والامقام حسن کامرانی در ۱۸ اسفندماه سال ۶۲ در منطقه عملیاتی خیبر در جزایر مجنون بر اثر اصابت ترکش به سر و صورت به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

سردار شهید حسین کامرانی در ۲۲ اسفندماه سال ۶۳ در منطقه شرق دجله و در عملیات بدر به شهادت رسید و در حال حاضر پیکر شهید والامقام هنوز به آغوش خانواده باز نگشته مفقود الاثر است.

محمد علی کامرانی جانباز ۶۵ درصد نیز در منطقه عملیاتی سومار بر اثر برخورد ترکش وقطع پای راست و چشم به درجه رفیع جانبازی نائل شد.